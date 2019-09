Cubus ze stratą prawie 20 mln zł zamyka sklepy w Polsce

Cubus znika z Polski. W 2018 roku spółka zanotowała spadek przychodów o 32% i stratę w wysokości prawie 20 mln zł.





Sklepy odzieżowe Cubus znikną z Polski. Skandynawskie przedsiębiorstwo oficjalnie wycofuje się z polskiego rynku. Firma wśród przyczyn zamknięcia sieci sklepów podaje spadek przychodów, rosnącą stratę, rozwój sprzedaży internetowej u konkurencji oraz zakaz handlu w niedziele.

W 2018 roku przychody firmy wynosiły 52 mln zł. To spadek o 32% w porównaniu z przychodami z 2017 roku. Strata spółki w 2018 roku wyniosła 19,6 mln zł. W odniesieniu do poprzedniego roku to wzrost o 500 tys. zł.

Po 17 latach działalności Cubus zamyka 17 sklepów w Polsce. 3 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Warszawie na wniosek spółki ogłosił jej upadłość. Cubus jest częścią grupy Varner, posiadającej sklepy odzieżowe w 8 krajach na świecie. Do grupy Varner należą takie sklepy jak Wearhouse, Urban Store czy Levi's.

Cubus jest kolejną marką, która w ostatnim czasie znika z polskiego rynku. Kilka miesięcy wcześniej sklepy odzieżowe New Look zakończyły działalność na terenie naszego kraju. Dla łowców promocji to doskonały moment na tańsze jesienne zakupy.

DF