Co trzeci Polak nie zna żadnego języka obcego

W żadnym z europejskich krajów uczniowie nie uczą się języka polskiego jako obcego. Polscy uczniowie znajdują się za to w europejskiej czołówce pod względem liczby języków obcych uczonych w szkołach. Nie przekłada się to jednak na ich znajomość - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

W polskich szkołach statystyczny uczeń uczy się niemal dwóch języków obcych (współczynnik 1,7). To ósmy wynik w Unii Europejskiej. Najwięcej uczniów - jak wynika z danych Eurostatu za 2017 r. - uczy się języka angielskiego. To od 90,4 proc. (szkoły zawodowe) do 98,2 proc. (dawnym gimnazjum) uczniów.

Patrząc na dane Eurostatu, można także dostrzec, że język niemiecki staje się powszechnie obowiązującym dopiero na poziomie dawnego gimnazjum (uczniowie w wieku 12-14 lat wg. Eurostatu). Wówczas wzrasta także odsetek uczniów chodzących na lekcje jęz. rosyjskiego - 6,4 proc., hiszpańskiego - 3,7 proc. oraz francuskiego - 3,3 proc., by na poziomie liceum ogólnokształcącego osiągnąć odpowiednio 8,2, 7,2 i 8,6 proc.

Niestety, liczba języków, których uczy się w polskich szkołach, nie przekłada się na ich znajomość. Według danych Eurostatu za 2016 r., niespełna połowa (49,6 proc.) Polaków w wieku 25-64 lat umiała mówić w jednym języku obcym. Dwoma posługiwało się 19,2 proc. naszych rodaków, a w trzech językach obcych porozumiałoby się 2,8 proc. z nich.

Żadnego języka obcego nie znał z kolei co trzeci Polak (32,9 proc.). Gorszy wynik pod tym względem osiągnęli jedynie Węgrzy, Rumuni, Irlandczycy oraz obywatele państw, w których obowiązują najbardziej popularne języki - Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie i Włosi.

Najlepszy wynik pod względem znajomości języków obcych osiągnęli Luksemburczycy. Ponad połowa z mieszkańców tego kraju w wieku 25-64 lat (51,2 proc.) posługiwała się trzema językami obcymi. Tam też uczniowie uczęszczają na największą liczbę lekcji z języków obcych. Przynajmniej dwóch uczy się każdy uczeń w wieku 12-14 lat. Wpływ na to ma niewątpliwie fakt, że w luksemburskich szkołach obowiązującymi językami są używane na co dzień francuski i niemiecki.

Niemal równie doskonały wynik osiągnęła Finlandia (99 proc.). Na unijnym uplasowały się jeszcze Włochy (97 proc.). Polska z odsetkiem 94 proc. uczniów znalazła się na wysokim 8 miejscu. Zaledwie 6 proc. uczniów chodzi na lekcje co najmniej dwóch języków obcych na Węgrzech. Tylko nieco lepszy wynik pod tym względem osiągnęła Austria (8 proc.) i Irlandia (11 proc.).

Języki obce w polskich szkołach w 2017 r. (w procentach) Rodzaj szkoły Angielski Niemiecki Rosyjski Hiszpański Francuski Włoski Arabski Podstawowa 96,5 4,4 0,1 0,3 0,2 - 0,1 Dawne gimnazjum (12-14 lat) 98,2 70,0 6,4 3,7 3,3 0,5 - Średnia 93,4 56,7 8,2 4,0 5,6 1,2 0,1 Licea ogólnokształcące 96,4 46,3 8,2 7,2 8,6 2,2 0,1 Zawodowe 90,4 66,6 8,1 1,0 2,9 0,3 - Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu za 2017 r.

Niemal wszyscy uczniowie w europejskich szkołach (97,9 proc.) uczyli się w 2017 r. języka angielskiego jako obcego. Co trzeci z nich (33,4 proc.) chodził również na lekcje francuskiego. Na podium uplasował się także niemiecki (23,3 proc.). Spoza unijnych języków w czołówce znalazł się jedynie język rosyjski, którego uczyło się 2,5 proc. uczniów, głównie z krajów nadbałtyckich i Bałkanów.

W kilku europejskich krajach uczniowie masowo uczą się także innego obcego języka niż angielski. W Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Rumunii i na Cyprze ponad połowa uczniów chodziła także na lekcje języka francuskiego. Z kolei w Polsce, Danii i Francji równie chętnie uczono się języka niemieckiego.

Jeden na tysiąc uczniów podstawówek oraz liceów ogólnokształcących uczy się języka arabskiego. Największy odsetek uczniów pobierających lekcje z tego języka odnotowano w Szwecji - 0,9 proc. Arabskiego jako języka obcego w szkole uczą się także młodzi Maltańczycy (0,6 proc.), Francuzi (0,5 proc.), Norwegowie (0,4 proc.), Duńczycy (0,3 proc.) oraz Austriacy (0,1 proc.).

