CD Projekt gwiazdą początku roku. Mocne wzrosty

Choć producenci "Wiedźmina" nie zaskoczyli inwestorów niczym nowym w ostatnich tygodniach, notowania CD Projektu od początku roku mocno rosną. Potwierdzeniem dobrej formy spółki jest środowa sesja, na której jej akcje rosną o blisko 13 proc.

Akcje CD Projektu znów znalazły się na wzrostowej drodze. Po słabym dla akcjonariuszy drugim półroczu 2018 roku (od końca sierpnia do końca listopada papiery potaniały o blisko 40 proc.), 2019 rok przyniósł nowe otwarcie. Już w grudniu udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu (+2,4 proc.), jednak to styczeń przypomniał inwestorom jak szybko CD Projekt potrafi rosnąć. W trzy tygodnie akcje spółki zyskały 34 proc. i znalazły się na poziomach nienotowanych od października. Zaś wartość całej spółki znów przekracza poziom 18 mld zł.

Spora część tegorocznych wzrostów, to środowa sesja 23 stycznia, gdzie około godziny 15:00 za jedną akcję trzeba zapłacić 196 zł, co oznacza skok względem wtorkowego zamknięcia o 12,6 proc. Być może inwestorzy za sygnał do kupowania akcji uznali najnowszy raport analityków z banku Morgan Stanley, w której akcje producenta gier zostały wycenione na 240 zł. To nie tylko 38 proc. powyżej ceny z wtorkowego zamknięcia, ale także i 8 proc. powyżej historycznych maksimów, które CD Projekt osiągnął 28 sierpnia 2018 roku (222,4 zł za akcję).

Nie tylko analitycy z Morgan Stanley zaczęli w ostatnim czasie pozytywnie patrzeć na producenta "Wiedźmina". Analitycy Noble Securities, w raporcie z 4 stycznia, podnieśli zalecenie dla CD Projekt do "kupuj" z wcześniejszego "trzymaj". Cena docelowa została jednak obniżona do 194,3 zł z 213,2 zł. Dzisiejsze notowania są więc bliskie tym, które przewidywali analitycy Noble.

W raporcie zwrócono uwagę na mocniejszy od oczekiwań spadek wyników spółki, jednak zwrócono również uwagę że kluczowe dla spółki są nie obecne wyniki, a te, które pojawią się po premierze "Cyberpunka". Te mogą zaś być wyższe m.in. dzięki zapowiedzianej w grudniu obniżce prowizji na platformie Steam, z której skorzystają duzi producenci. CD Projekt ze swoim "Cyberpunkiem" bez problemu powinien załapać się do tego grona.

Widać zresztą, że wśród akcjonariuszy branżowych gigantów panują optymistyczne nastroje. EA zyskało od początku roku 15,7 proc., Ubisoft 9 proc., Take Two Interactive 4,3 proc., mocno rósł także Blizzard, ale po fatalnej sesji 11 stycznia (-10 proc.) w tym roku jest "jedynie" 1,1 proc. na plusie. I choć z samego CD Projektu nie płyną żadne nowe informacje, które uzasadniałyby zmianę wyceny o 31 proc. w trzy tygodnie, to być może dobre globalne nastroje wokół całej branży ciągną notowania producenta "Cyberpunka" w górę.

Przypomnijmy bowiem, że tak jak dzięki "Wiedźminowi 3" CD Projekt wskoczył do światowej czołówki producentów gier pod względem jakości, tak wejście do WIG20 i globalnych indeksów sprawiło, że spółką zaczęli się interesować duzi gracze spoza Polski. Tym samym CD Projekt stał się nieco podatny na to, co dzieje się w całej branży, a nie tylko w samej spółce, czy w grach produkowanych nad Wisłą. O tym, że wzrosty CD Projektu mogą mieć podłoże międzynarodowe świadczą także obroty. Te CD Projekt w środę notuje wyższe niż choćby PKO BP, czyli największa polska spółka i stały bywalec czołówki zestawienia najwyższych obrotów.

Na krajowym podwórku środa również przyniosła dobrą wiadomość dla branży. Przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą ubiegać się o środki w konkursie GameINN organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego pula wynosi 100 mln zł. Celem jest wsparcie projektów związanych z branżą gier i rozwiązań wideo. Mocno na środowej sesji rósł więc nie tylko CD Projekt. Na akcjach CI Games, Ten Square Games, PlayWay i 11bit notowano przeszło 4 proc. wzrosty. Warto jednak pamiętać, że o dofinansowanie w ramach programu nie mogą się starać spółki zarejestrowane w województwie mazowieckim.

Adam Torchała