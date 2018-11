Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji Getin Holding

Kolejny fundusz ucieka z akcjonariatu spółek Leszka Czarneckiego. Tym razem to Aviva OFE, które zeszło poniżej progu 5 proc. w Getin Holdingu.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Getin Holding i ma obecnie 1,13 proc. papierów spółki - podał Getin Holding w komunikacie. Przed sprzedażą (transakcje zawarte 21 listopada) fundusz posiadał 5,65 proc. akcji spółki.

Warto dodać, że był to ostatni akcjonariusz mniejszościowy, który w notowanych na GPW bankowej trójce Leszka Czarneckiego (Getin Holding, Getin Noble, Idea Bank) przekraczał próg 5 proc. Próg ów jest ważny, ponieważ powyżej niego akcjonariusz musi wysłać komunikat ujawniający go w akcjonariacie, a także informować o istotnych zmianach zaangażowania. Teraz we wspomnianej trójce spółek tylko Leszek Czarnecki i podmioty przez niego kontrolowane znajdują się powyżej tego progu.

wyprzedaniu akcji poniżej progu we wrześniu. OFE wciąż są za to obecne w innej spółce Leszka Czarneckiego - Open Finance. Tam próg 5 proc. przekraczają zarówno Avivia, jak i MetLife.

AT