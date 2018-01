Ważny lek Mabionu coraz bliżej. Mocne wzrosty

Mabion informuje o spełnieniu kolejnych wymogów stojących na drodze do wprowadzenia przez spółkę leku MabionCD20 na rynek. Akcje spółki drożeją i są aktualnie najdroższe w historii.

135 zł płacono za jedną akcje Mabionu tuż przed zakończeniem poniedziałkowej sesji. To o 13,5 proc. więcej niż na piątkowym zamknięciu, 19,7 proc. więcej niż na początku roku i dokładnie o połowę więcej niż w czerwcu 2017 roku. Spółka jest obecnie warta blisko 1,6 mld zł, a więc najwięcej w swojej giełdowej historii.

Wspomniane wzrosty to efekt napływających w ostatnim czasie wieści. 5 stycznia Mabion otrzymał od firmy zewnętrznej informację o wstępnym wyniku oceny badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 w zakresie dwóch pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych badania klinicznego. Wstępne wyniki wskazują na spełnienie zakładanych kryteriów równoważności.

15 stycznia zaś Mabion otrzymał od firmy zewnętrznej wstępne opracowanie danych w zakresie farmakokinetycznych drugorzędowych punktów końcowych, jak również farmakodynamiki MabionCD20 (drugorzędowy punkt końcowy). Zarząd ocenił uzyskane parametry farmakokinetyczne w grupach leczonych MabionCD20 i MabThera jako równoważne. W zakresie farmakodynamiki w obydwu grupach zaobserwowano wywołanie deplecji (usuwania) limfocytów B, stopień replecji (odtwarzania się) limfocytów w obydwu grupach był podobny.

Dodatkowo w międzyczasie pojawiła się informacja, że Robert Aleksandrowicz, przewodniczący rady nadzorczej spółki, kupił 3000 akcji po 115 zł sztuka. To dowód, że osoby zasiadające na wysokich stanowiskach w spółce, wierzą w jej sukces.

Apetyt na zyski

MabionCD20 to lek onkologiczny biopodobny do preparatu MabThera/Rituxan (z substancją czynną rituximab), produkowany przez koncern Roche. MabThera/Rituxan jest szeroko stosowany w leczeniu nowotworów krwi (chłoniaków, białaczek) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Wspomniane wyżej wyniki oznaczają, że lek Mabionu może otrzymać równoważność terapeutyczną z produktem Roche. Spółka jest też o krok bliżej do wprowadzenia swojego produktu na rynek.



