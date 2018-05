Ten Square Games planuje wydać dwie gry do końca I poł. '19; chce wejść na rynek chiński

Producent i wydawca gier mobilnych oraz przeglądarkowych Ten Square Games planuje wydać dwie gry do końca pierwszej połowy 2019 roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka planuje również wejście na rynek chiński, a pierwsze konkrety w tej sprawie mogą pojawić się jeszcze w 2018 roku.

"Obecnie pracujemy nad dwoma grami - Fishing Battle oraz Mini Golf. W przypadku tej pierwszej przeprowadziliśmy już na platformie Android technical launch, za jakieś dwa tygodnie zamierzamy rozpocząć komercjalizację, czyli tzw. soft launch i dopiero po tym będziemy wiedzieć więcej. Podtrzymujemy jednak nasze założenie o wydaniu Fishing Battle do końca 2018 roku. W przypadku Mini Golfa, planujemy soft launch jeszcze w tym roku i właściwą premierę mniej więcej w połowie przyszłego roku" - powiedział na konferencji prezes Ten Square Games, Maciej Popowicz.

Popowicz odniósł się także do planowanego wejścia spółki na rynek chiński.

"Rynek chiński odznacza się znacznym potencjałem, nie jesteśmy póki co tam dostępni, ale widzimy, że jest tam spore zainteresowanie segmentem free to-play, w związku z tym szukamy możliwości wejścia na ten rynek. Do końca roku wybierzemy się do Chin, gdzie będziemy rozmawiać z potencjalnymi kontrahentami, myślę, że jeszcze w tym roku powinny pojawić się jakieś konkrety, ale nie wpłynie to na wyniki w 2018 roku" - powiedział.

Przychody Ten Square Games w I kwartale 2018 roku wyniosły 14,4 mln zł, wobec 5,2 mln zł uzyskanych w I kwartale 2017 roku (+178 proc. rdr). Zysk netto wyniósł 4,99 mln zł, wobec 1,57 mln zł (+218 proc. rdr). Zysk operacyjny wyniósł 6,3 mln zł, wobec 2,06 mln zł rok wcześniej (+206 proc. rdr).

Ten Square Games to producent i wydawca gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Wrocławskie studio zatrudnia ponad 120 osób i wydało dotąd ok. 200 tytułów, których łączna liczba pobrań na świecie przekroczyła 280 mln. Produkcje grupy udostępniane są za darmo, a producent zarabia na nich poprzez zamieszczone w grach reklamy oraz system tzw. mikropłatności.

Spółka zadebiutowała na warszawskim parkiecie 11 maja 2018 roku. Od momentu debiutu akcje Ten Square Games podrożały o 12,5 proc. (PAP Biznes)

