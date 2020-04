Spełnił się warunek 66 proc. w wezwaniu PKN Orlen na Energę

W odpowiedzi na wezwanie PKN Orlen 20 kwietnia zapisami w wezwaniu została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Energi. Tym samym spełnił się jeden z warunków wezwania - podał BM PKO PB pośredniczące w wezwaniu .

W poniedziałek Skarb Państwa (SP) reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen i złożył zapis na sprzedaż 213.326.316 akcji Energi. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1.781 mln zł.

SP ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi, ale dające 64,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za sztukę. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Wzywający zamierza osiągnąć, po przeprowadzeniu wezwania, do 100 proc. wszystkich głosów w spółce, reprezentowanych przez 414.067.114 akcji. Na dzień ogłoszenia wezwania Orlen ani podmioty zależne nie posiadały żadnych akcji Energi.

W połowie kwietnia PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji Energi do 8,35 zł z 7 zł.

Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i mają potrwać do 22 kwietnia.

31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą. W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny wezwania.(PAP Biznes)

