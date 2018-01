Ranking spółek Bankier.pl - grudzień 2017

Najpopularniejszą spółką wśród czytelników Bankier.pl znów była JSW. Na podium znaleźli się także dwaj inny stali bywalcy - KGHM oraz CD Projekt.

W listopadzie, po szesnastu miesiącach dominacji z rzędu, JSW musiała uznać wyższość CD Projektu w rankingu popularności spółek Bankier.pl. Wokół producenta "Wiedźmina" było wówczas gorąco - plotki o złym traktowaniu pracowników i opóźnieniach "Cyberpunka" zbijały kurs. W grudniu wokół spółki było jednak już zdecydowanie ciszej, co przełożyło się na spadek ze szczytu listy najpopularniejszych spółek. Ostatni miesiąc roku CD Projekt zamknął stratą 2,5 proc.

Dla jastrzębskiej spółki grudzień był z kolei okresem bardzo bogatym. Przede wszystkim pojawiła się długo wyczekiwana strategia. Dodatkowo zawarto porozumienie z pracownikami w sprawie zawieszonych świadczeń. Początek miesiąca to zaś Barbórka, którą my uczciliśmy wycieczką do Jastrzębia. Reportaż wówczas powstały i poruszający temat "problemu bogactwa" spółki, można przeczytać tutaj.

Pierwszą trójkę najpopularniejszych spółek grudnia uzupełnił KGHM. Spółka w miesiąc nie weszła najlepiej, jednak później gwałtowne odbicie cen miedzi wsparło jej notowania. I choć kombinat notowaniom surowca kroku dotrzymać nie potrafił, to i tak grudzień zakończył 3,5 proc. ponad kreską. Jednym z rozczarowań była porażka KGHM-u w koncesyjnej batalii w Kanadzie.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - grudzień 2017 Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 JSW JSW 4 2 CD Projekt CDR 1 3 KGHM KGH 3 4 Polimex-Mostostal PXM 5 5 PBG PBG 8 6 Energa ENG poza "10" 7 PZU PZU poza "10" 8 GetBack GBK poza "10" 9 Ursus URS 7 10 PKO BP PKO 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Kolejne dwa miejsca zajęły spółki, które w pierwszej połowie roku były "rajami dla spekulantów", grudnia do udanych jednak nie zaliczą. Polimex-Mostostal stracił w ciągu ostatniego miesiąca roku blisko 10 proc., PBG zaś aż 15,8 proc. Warto dodać, że ta ostatnia spółka, z przeszło 90-proc. stratą, zyskała miano najgorszej inwestycji na GPW w 2017 roku.

Dziesiątkę uzupełnili powracający do "topu" państwowi giganci - Energa oraz PZU, jeden z negatywnych bohaterów grudnia - GetBack (spadek notowań o 19,4 proc.), trwający w trendzie bocznym Ursus, oraz PKO BP, a więc jeden z liderów indeksu WIG20 w 2017 roku.

Na forum zdecydowanie najpopularniejszy jest Polimex-Mostostal. W grudniu o spółce napisano aż 9352 postów. Gorączkowo dyskutowano także o CD Projekcie, PBG oraz GetBacku. Pierwszą piątkę uzupełnił Bumech. Wszystkie te spółki ostatnich tygodni nie mogą zaliczyć do udanych, co pokazuje, że to właśnie spadki budzą największe emocje na naszym forum.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - grudzień 2017 Spółka Ticker Liczba postów w grudniu 1 Polimex-Mostostal PXM 9352 2 CD Projekt CDR 5666 3 PBG PBG 4589 4 GetBack GBK 4414 5 Bumech BMC 4398 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.