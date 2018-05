Plus wprowadził opłaty za roaming

Plus opublikował stawki, jakie przyjdzie zapłacić klientom operatora za korzystanie z telefonu za granicą w formule „Roam like at home”, czyli na terenie Unii Europejskiej.

Dotyczy to abonentów (również korzystających z formuły mix), którzy zawarli umowę lub aneks do umowy od dnia 25 maja 2018 roku. Opłaty te będą naliczane tylko w przypadku, gdy w ciągu 30 dni użytkownik telefonu więcej czasu będzie przebywać na terenie innych krajów Unii Europejskiej niż Polska.

Dodatkowe opłaty wynoszą:

0,07 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;

0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;

4,66 za każdy GB transmisji danych.

Dodatkowo wszyscy abonenci mają automatycznie włączoną blokadę, która zablokuje możliwość połączenie internetowego, w przypadku gdy ich rachunek dotrze do ok. 250 zł z VAT.

Nie ma (jeszcze?) informacji o opłatach dla osób korzystających z oferty na kartę.

Jakub Krześnicki