We wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił ostatnią transzę na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Mieszkanie dla młodych". Do rozdysponowania zostało 381 mln zł, co - według analityków - może wystarczyć dla ok. 16 tys. kredytobiorców.

Analitycy szacują, że ostatnia transza dofinansowania kredytów w programie MdM zostanie wykorzystana w kilka lub kilkanaście dni.

Jak wynika z danych BGK, opublikowanych w listopadzie 2017 r., w 2014 r. z programu MdM wykorzystano 34 proc. dofinansowania (207 mln zł), w 2015 r. - 84 proc. (520,7 mln zł), w 2016 r. - 96 proc. (701 mln zł), a w 2017 roku - 99 proc. (740 mln zł).

Program "Mieszkanie dla młodych" uruchomiono w 2014 r. Początkowo cieszył się umiarkowanym zainteresowaniem i w efekcie część pieniędzy przeznaczona na dopłaty w ramach kredytu mieszkaniowego przepadała. We wrześniu 2015 r. weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła szereg zmian w ustawie o MdM.

Kluczową zmianą w ustawie było umożliwienie kupna mieszkania w ramach MdM na rynku wtórnym. Wcześniej dofinansowanie obejmowało jedynie nowe mieszkania. Nowelizacja wprowadziła także możliwość skorzystania z MdM dla członków spółdzielni. Nowela dała także możliwość zakupu z MdM lokalu, który powstał w wyniku adaptacji np. strychu.

Nowela wprowadziła większe dopłaty dla rodzin wielodzietnych oraz większą powierzchnię mieszkaniową, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego w przypadku osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci. Te i inne zmiany przyczyniły się do wzrostu popularności MdM.

W styczniu 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że nie zamierza przedłużać programu - zgodnie z zapisami ustawy będzie realizowany do końca 2018 r.

Pierwszy raz przyjmowanie wniosków w MdM wstrzymano w marcu 2016 r., wtedy to z limitu 730 mln zł dostępnego na 2016 r. zarezerwowano 95 proc. środków. Pozostałe 5 proc. było "zapasem" przeznaczanym na dopłaty dla rodzin z trójką bądź większą liczbą dzieci.

BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków na rok 2017 na początku lutego br., kiedy to zostało wykorzystane 95 proc. puli. Z kolei przyjmowanie wniosków w ramach puli na 2018 r. wstrzymano na początku kwietnia br. (wtedy zarezerwowano 50 proc. dopłat).

W lipcu 2017 r. rząd znowelizował ustawę o MdM, likwidując 5-proc. zapas dotacji przeznaczanych dla rodzin. Rząd motywował swoją propozycję tym, że udział rodzin w MdM jest znikomy, a rezerwowane dla nich 5 proc. przepada. Nowela została uchwalona, wnioski na dofinansowanie przyjmowane są do pełnej wartości kwoty zabezpieczonej w budżecie. W przypadku, gdyby pieniędzy zabrakło dla rodzin wielodzietnych, to ustawa przewiduje dla nich dodatkowe środki.

Nowelizacja weszła w życie 8 sierpnia 2017 r. i pozwoliła uruchomić 67 mln zł na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych MdM. Dopłaty wyczerpano w kilka godzin - jeszcze tego samego dnia BGK wydał komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków na br.

