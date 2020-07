Niewielkie zmiany nowojorskich indeksów na koniec tygodnia

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Zmiany głównych amerykańskich indeksów nie przekroczyły 0,3 proc. na piątkowej sesji, ale w pespektywie tygodnia nastroje inwestorów dość gwałtownie się zmieniały. Jeszcze w poniedziałek technologiczny Nasdaq zanotował rekord wszechczasów, żeby na kolejnych sesjach ustąpić pola tradycyjnym sektorom.

W piątek indeks S&P 500 wzrósł o 0,28 proc. do 3.224,73 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,23 proc. do 26.671,95 pkt, a Nasdaq Composite poszedł w górę 0,28 proc. do 10.503,19 pkt. W perspektywie tygodnia liderem był Dow Jones Industrial, który zyskał 2,3 proc., S&P wzrósł 1,3 proc., a Nasdaq Composite stracił 1,1 proc.

Dla rynku Nasdaq minionym tydzień był pierwszym spadkowym tygodniem, po trzech kolejnych wzrostach. Na realizację zysków z akcji spółek technologicznych, liderujących wzrostom na Wall Street w ostatnich miesiącach, inwestorzy zdecydowali się w poniedziałek. Indeks Nasdaq Composite najpierw wspiął się w trakcie sesji do najwyższego poziomu w historii, po czym zanotował przeszło 5-proc. spadek. Na kolejnych sesjach inwestorzy relatywnie niechętnie kupowali akcje firm technologicznych.

"Dla niektórych segmentów rynków taka przerwa była więcej niż potrzebna. Reakcje rynku były w tym tygodniu dość zdrowe, biorąc pod uwagę rotację, jaką widzieliśmy między sektorami" - ocenił członek zarządu Clarfeld Citizens Private Wealth Michael Hans.

Na realizację zysków z technologicznych akcji inwestorzy zdecydowali się na początku sezonu wyników za II kwartał, który ma zweryfikować tezę o odporności modeli biznesowych tego segmentu rynku na spowolnienia wywołane epidemią koronawirusa.

Weryfikację rozpoczął w czwartek po sesji Netflix. Wyniki platformy streamingowej za II kwartał okazały się słabsze od oczekiwań rynku pod względem zysku na akcje, ale w najważniejszej kategorii - liczbie nowych płatnych abonentów - przebiły szacunki analityków. W II kwartale przybyło ich netto 10,09 mln wobec prognozowanych 8,29 mln. Ale jednocześniej firma oszacowała, że w III kwartale nowych subskrybentów będzie o 2,5 mln więcej wobec oczekiwanego przyrostu o 5,12 mln. W piątek kurs akcji Netfliksa spadł o 6,5 proc., ale licząc od początku roku w dalszym ciągu jest na plusie 51,6 proc.

W nadchodzącym tygodniu wyniki poda m.in IBM (poniedziałek), Microsoft i Tesla (środa) oraz Amazon i Intel (czwartek).

