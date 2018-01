MFW wzywa do międzynarodowej współpracy w temacie kryptowalut

W temacie kryptowalut zabrał głos Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rzecznik prasowy tej instytucji zaapelował do instytucji zajmujących się regulacją rynków finansowych na całym świecie, aby współpracowały ze sobą w celu wypracowania reguł funkcjonowania dla rynku kryptowalut – informuje Bloomberg.

Rzecznik MFW nie wskazał konkretnie, jakiego rodzaju współpraca albo jakiego rodzaju regulacje miałyby być wdrożone. Nie starał się także demonizować rynku kryptowalut, wskazując zarówno na szanse, jakie daje, jak i na zagrożenia, które stwarza. Jako potencjalne zalety wymienił sferę płatności, natomiast jako zagrożenia straty z inwestycji indywidualnych inwestorów oraz wykorzystanie w praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. „Pomocne byłoby podjęcie szerszej, międzynarodowej współpracy między organami regulacyjnymi” – powiedział Rice dziennikarzom.

Głos MFW wpisuje się w szerszą narrację podejmowaną w coraz większej liczbie państw na świecie, dotyczącą sposobu podejścia do rynku kryptowalut. Po ubiegłorocznej hossie na bitcoinie, nagłośnionej przez media, temat stał się znany szerszej publiczności, a inwestowanie w bitcoina i inne kryptowaluty zyskało na popularności. W tym roku kurs bitcoina traci na wartości, zatem inwestorzy ponoszą spore straty. Głośne stają się także przypadki związanych z tym tematem oszustw.

Kryptowaluty stają się więc dla instytucji regulujących działanie rynków finansowych w różnych państwach ważnym tematem, pozostającym na razie przeważnie poza ich jurysdykcją. Trochę dlatego, że jest to stosunkowo nowy temat, trochę dlatego, że jest to trudny temat, a trochę dlatego, że choć temat jest znany, to praktyczne zaangażowanie społeczne jest jeszcze ograniczone.

Na razie instytucje regulacyjne, w zależności od państwa, stosują różne rozwiązania. W. Korea Południowa, gdzie inwestowanie na rynku kryptowalut jest bardzo popularne, chce. Wiele krajów nie ma jeszcze wprowadzonych szczegółowych regulacji prawnych. Do tej grupy należy także Polska, gdzie jak na razie instytucje regulacyjne zdecydowały ograniczyć się do kampanii informacyjnej dotyczącej tematyki kryptowalut.

Sam Międzynarodowy Fundusz Walutowy stara się wyważać swoje stanowisko. Niemal rok temu szefowa MFW Christine Lagarde, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, przedstawiała prezentację pt. „Wirtualne waluty i nie tylko: Wstępne rozważania”. Jeden z wniosków z tej prezentacji był taki, że ”wirtualne waluty i będące ich podstawą technologie mogą zapewnić szybsze i tańsze usługi finansowe oraz mogą stać się potężnym narzędziem walki z wykluczeniem finansowym w krajach rozwijających się”. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku Lagarde wzywała banki do poważnego potraktowania kryptowalut i technologii blockchain, ostrzegając: „Sposoby, w jakie nowe technologie obniżają koszty transakcji finansowe, dzięki czemu mogą być one bardziej dostępne (…)... Myślę, że już teraz wywiera to spory wpływ na sektor finansowy”.

Nie jest wykluczone, że sam MFW skorzysta z technologii blockchain. Byłoby to możliwe przy obsłudze specjalnych praw ciągnienia (SDR), międzynarodowej jednostce rozrachunkowej obsługiwanej właśnie przez MFW. „Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób ta waluta, czyli SDR, może faktycznie korzystać z tej technologii, aby była bardziej wydajna i mniej kosztowna” – powiedziała Lagarde w CNBC

Temat kryptowalut ma być jednym z poruszanych na kolejnym spotkaniu przedstawicieli najbardziej rozwiniętych państw świata G20, które odbędzie się w marcu, w Argentynie. Wspólną propozycję regulacji w tym zakresie mają przygotować Francja i Niemcy.

