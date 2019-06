Wysokie temperatury za oknem odzwierciedlają poniekąd to, co dzieje się na rynkach finansowych. Złoto, akcje (np. indeks S&P500), ropa, bitcoin, a nawet awokado notują lokalne szczyty notowań. Dołuje dolar. Czy to oznaka przegrzania rynków i zwiastun nadchodzącej korekty? Co mogłoby być kubłem zimnej wody na inwestorskie portfele?

Porozmawiamy o tym z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych, w podsumowaniu tygodnia na Bankier.pl.