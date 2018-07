EuroRating tnie rating Murapolu

W raporcie z 9 lipca 2017 roku agencja EuroRating obniżyła rating kredytowy Murapolu z "BB" do "BB-". Perspektywa ratingu pozostała stabilna, choć pierwotna decyzja komitetu zakładała obniżenie jej do poziomu negatywnego.

Zmianę oceny kredytowej analitycy uzasadniają wynikami spółki za 2017 rok. - Duży wzrost wartości aktywów, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kilku kwartałów, został sfinansowany poprzez zwiększenie zobowiązań, w tym długu oprocentowanego. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg. sprawozdania pro forma) wzrósł na koniec 2017 roku do 79% (wobec 71% rok wcześniej). Dług oprocentowany netto wzrósł dwukrotnie - wskazują analitycy.

- Wzrost zadłużenia odbył się w 2017 roku głównie poprzez zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych. Ponadto część z dotychczasowych długoterminowych zobowiązań finansowych została przeklasyfikowana do zobowiązań krótkoterminowych. W efekcie udział zobowiązań bieżących w pasywach (sprawozdanie pro forma) zwiększył się na koniec ubiegłego roku do 54% (z 38% w roku poprzednim) - dodają analitycy.

Wzrost zadłużenia i niekorzystne zmiany jego struktury terminowej - zdaniem analityków - przyczyniły się również do pogorszenia płynności finansowej Murapolu. - Skorygowany wskaźnik płynności bieżącej (dane pro forma) spadł z 2,50 w roku 2016 do 1,46 na koniec 2017 roku, płynność szybka obniżyła się z 0,98 do 0,58, a płynność natychmiastowa z 0,32 do 0,16 - czytamy w raporcie.

Eurorating zwraca także uwagę na ryzyko zmian prawnych. - UOKiK forsuje obecnie projekt zmiany tzw. ustawy deweloperskiej, zakładający praktyczną likwidację funkcjonowania otwartych rachunków powierniczych. Wejście tej zmiany w życie byłoby dla firm deweloperskich w horyzoncie długoterminowym bardzo niekorzystne, ponieważ oznaczałoby konieczność finansowania całości kosztów realizowanych inwestycji budowlanych z własnych środków - oceniają analitycy.

Grupa ocen "BB" w skali EuroRatingu oznacza "podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności." Ocena z "minusem", którą otrzymał Murapol jest najniższą z trójki ocen "BB". Ocena o poziom niższa to już "B+", a więc "wysokie ryzyko kredytowe".

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. Związane jest to z oczekiwaniami agencji, że dotychczasowe negatywne tendencje zostaną powstrzymane i dzięki finalizacji realizowanych obecnie dużych projektów deweloperskich, na przełomie 2018 i 2019 roku pozycja kapitałowa i płynnościowa Murapolu powinna ulec poprawie (spółka planuje obniżenie wskaźnika długu netto do kapitału na koniec 2019 r. poniżej 0,60).

Warto nadmienić, że od końca 2017 roku w Murapolu sporo się zmieniło. Spółka porządkuje aktywa uzasadniając to chęcią dobrego przygotowania się do debiutu na GPW. Pod młotek poszły udziały w Skarbcu i Polnordzie, spółka zrezygnowała także z pierwokupu akcji Widzewa Łódź. Analitycy w raporcie podkreślają jednak, że w ich ocenie sprzedaż akcji Skarbca i Polnordu, a także działki pod Berlinem, nie poprawi znacząco sytuacji spółki. - Uzyskane kwoty są stosunkowo niewielkie w odniesieniu do łącznych aktywów Murpolu, a ponadto (ponieważ na dwóch z trzech w/w transakcji spółka poniosła stratę), kapitał własny wzrośnie jedynie symbolicznie - tłumaczą.

W międzyczasie sporą przecenę zaliczyły obligacje spółki. Zastanawiający jest też fakt, że Eurorating dopiero teraz informuje o obniżeniu ratingu, podczas, gdy od upublicznienia raportu Murapolu za 2017 rok, minął już kwartał. Szczególnie, że od ostatniej aktualizacji minęło aż pół roku. Wcześniej Eurorating dokonywał ich częściej.

AT