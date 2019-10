EuroPMI: w przemyśle jest źle, a może być gorzej

Wrześniowe dane o przemysłowych indeksach PMI w Europie nadal pokazują, że spowolnienie ogarnęło niemal cały region. Najgorsze wyniki notują Niemcy, najlepsze - Grecja.

PMI dla polskiego przemysłu osiągnął we wrześniu wartość 47,8 pkt. – poinformowała firma badawcza IHS Markit. To rezultat zauważalnie lepszy od oczekiwań analityków. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Pogorszyła się kondycja polskiego przemysłu”.

Indeks PMI (Purchasing Managers Index, pol. Indeks Menadżerów Logistyki) powstaje na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów firm. Odpowiadają w nich na pytania dotyczące takich zagadnień jak zamówienia, zatrudnienie, płatności, ceny czy zapasy. Indeks ten uważany jest za wskaźnik wyprzedzający. Przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt., przy czym wyższy niż 50 pkt. oznacza, że dany sektor się rozwija, natomiast niższy świadczy o pogorszeniu sytuacji.

Jak pokazują dane zebrane przez IHS Markit, we wrześniu warunki gospodarcze w przemyśle pogorszyły się również w innych częściach Europy. Ekonomiści największą uwagę poświęcają oczywiście gospodarkom numer jeden i numer dwa w strefie euro, dla których sporządzany był już raport wstępny.

Finalny odczyt z Niemiec (41,7 pkt.) okazał się nieznacznie gorszy od pierwotnie raportowanego (41,4 pkt.), lecz znacznie niższy od sierpniowego (43,5 pkt.). To również najgorszy wynik wśród wszystkich krajów UE opisywanych przez IHS Markit. Nieco lepsza niż pierwotnie sądzono jest natomiast kondycja francuskich fabryk (50,1 pkt. wobec wstępnie raportowanych 50,3 pkt.).

Kraj Przemysłowy indeks PMI we wrześniu Grecja 53,6 Holandia 51,6 Francja 50,1 Irlandia 48,7 Wielka Brytania 48,3 Turcja 48 Polska 47,8 Włochy 47,8 Rosja 46,3 strefa euro 45,7 Austria 45,1 Czechy 44,9 Niemcy 41,7 Źródło: IHS Markit

Słabo sytuacja wygląda w mocno związanych gospodarczo z Niemcami Czechach (44,9 pkt.) i Austrii (45,1 pkt.). Na drugim biegunie znalazł się inny sąsiad największej gospodarki UE czyli Holandia (51,6 pkt.), którą w unijnym zestawieniu wyprzedza jedynie Grecja (53,6 pkt.). Łączny wskaźnik dla całej strefy euro wyniósł 45,7 pkt. co jest najgorszym wynikiem od 7 lat.

- Kondycja przemysłu w strefie euro zmieniła się we wrześniu ze złej na gorszą. Indeksy PMI wskazują najgorszy okres od blisko 7 lat, a perspektywy na czwarty kwartał nie są dobre. (…) Najgorsze dopiero przed nami, na co wskazują wskaźniki wyprzedzające (np. relacja zamówień do zapasów) oraz najniższy od również 7 lat poziom optymizmu, na co wpływ mają wojny handlowe czy Brexit – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson.

Wrześniowe dane z przemysłu to kolejny czynnik sugerujący słabą dynamikę wzrostu PKB w Europie. Wstępne dane na ten temat poznamy jednak dopiero w połowie listopada. Do tego czasu IHS Markit zdąży poinformować o wstępnych (24 października) i finalnych (1 i 4 listopada) wskaźnikach PMI dla przemysłu za październik.

