Drony podbijają niebo [Podcast]

Bezzałogowe statki powietrzne szturmem wdarły się na rynek elektroniki konsumenckiej. Dużo większy potencjał tkwi jednak w ich biznesowym wykorzystaniu.



Drony w błyskawiczny sposób rozprzestrzeniły się po polskim niebie, a operacji dronowych przybywa w wykładniczym tempie. Dlatego to właśnie bezzałogowcom poświęcamy odcinek podcastu „Puls Biznesu do słuchania”.

Ów wzrost to nie tylko zasługa latających coraz częściej nad podwórkami dronów za kilkaset złotych, obsługiwanych przez najmłodszych operatorów. Z bezzałogowców w codziennej pracy korzystają służby, samorządy oraz firmy. Szacowanie szkód ubezpieczeniowych po katastrofach, wykonywanie inwentaryzacji w magazynach czy kontrola jakości trakcji lub upraw – te wszystkie zadania są już wykonywane automatycznie przy pomocy systemów dronowych wspartych sztuczną inteligencją.

Tego typu rozwiązania, o których opowiada Adam Wiśniewski, dyrektor w PwC, w Polsce wykonywać względnie łatwiej niż w innych krajach, bo jesteśmy jednym ze światowych liderów w prawodawstwie dronowym. W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a także poza nim, na unijnych salonach, o utrzymanie tej pozycji dba Paweł Szymański, dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych. Na rynku unijnym głos polskiego środowiska dronowego jest słuchany z uwagą, bo to u nas powstał pierwszy na świecie certyfikowany system do koordynacji powszechnego ruchu dronowego. Współtworzył go Paweł Korzec, prezes DroneRadaru, aplikacji, którą obecnie musi zainstalować każdy użytkownik drona, by móc zgłosić lot swoim statkiem powietrznym. A od połowy kwietnia jest to obowiązkowe.

Dronowa społeczność coraz częściej poszukuje też praktycznych informacji o wykorzystaniu swoich maszyn – a to woda na młyn serwisów takich jak ŚwiatDronów.pl, którym zawiaduje Michał Zawadzak. Opowie on o tym, dlaczego europejczykom nie udało się stworzyć godnej przeciwwagi dla producenta, który zdominował rynek dronów konsumenckich - chińskiego DJI oraz co z tej dominacji wynika.

