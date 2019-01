Ranking kredytów gotówkowych - styczeń 2019 - najlepsze kredyty gotówkowe

Jak nie przepłacić za kredyt gotówkowy? Standardowo z pomocą przyjdzie porównanie ofert. Najtańsze oferty kredytów bankowych mogą być nawet o połowę tańsze od pozostałych propozycji dostępnych na rynku.

Redakcja Bankier.pl przyjrzała się w styczniu 2019 roku ofercie bankowych kredytów gotówkowych na kwotę 20 000 zł spłacanych przez trzy lata. Analizowaliśmy propozycje dla nowych klientów w dwóch wariantach – z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia. Tym razem pominęliśmy parametry dodatkowe – jedynym kryterium dla modelowego kredytobiorcy była cena.

Kredytobiorcą w przyjętym modelu jest 33-letni mężczyzna zarabiający z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony 3500 zł netto miesięcznie. Jego stałe wydatki zamykają się w kwocie 1500 zł/m-c. Posiada czystą historię kredytową bez żadnych opóźnienia i obecnie nie korzysta z innych produktów kredytowych.

Najtańszy kredyt gotówkowy na 20 000 zł, na 3 lata bez ubezpieczenia

W przypadku rankingu dla kredytów gotówkowych bez ubezpieczenia rękawicę podjęło 12 banków. Najkorzystniejsze propozycje, które znalazły się na podium, nie przekroczyły 3000 zł przy wyliczaniu całkowitego kosztu kredytu.

Pierwsze miejsce przypadło Credit Agricole Bank Polska za Koncertową Pożyczkę. Nowość w ofercie banku okazała się najtańszą propozycją z całej dwunastki – koszt całkowity wyniósł niecałe 2500 zł. Przy oprocentowaniu w wysokości 7,60 proc. i rezygnacji z prowizji rata kredytu to dla modelowego kredytobiorcy 623,04 zł w tym przypadku.

Ranking kredytów gotówkowych Bankier.pl - styczeń 2019 (bez ubezpieczenia) Lp. Bank Produkt Oproc. Prowizja Rata miesięczna RRSO Całkowity koszt kredytu 1. Credit Agricole Bank Polsk Koncertowa Pożyczka 7,60% 0% 623,04 zł 7,87% 2 429,57 zł 2. inBank Pożyczka gotówkowa 4,99% 4,99% 629,87 zł 8,68% 2 675,41 zł 3. Santander Bank Polska Kredyt gotówkowy z niską prowizją 6,89% 1,99% 630,27 zł 8,68% 2 675,94 zł 4. Nest Bank Nest Gotówka 5,90% 5,00% 639,51 zł 9,80% 3 019,43 zł 5. Alior Bank Pożyczka gotówkowa 5,90% 5,90% 645,61 zł 10,51% 3 241,72 zł 6. Bank BGŻ BNP Paribas Kredyt gotówkowy 6,49% 6,90% 655,65 zł 11,60% 3 603,33 zł 7. Bank Millennium Pożyczka gotówkowa 8,20% 6,10% 628,57 zł 13,23% 3 848,67 zł 8. PKO Bank Polski Mini Ratka 8,99% 4,99% 669,30 zł 13,27% 4 093,50 zł 9. Bank Pocztowy Kredyt gotówkowy 9,00% 6,00% 676,76 zł 14,11% 4 363,30 zł 10. ING Bank Śląski Pożyczka gotówkowa 8,99% 7,49% 683,52 zł 14,95% 4 606,64 zł 11. eurobank Pożyczka gotówkowa 9,99% 2 624,43 zł 729,92 zł 20,38% 6 277,15 zł 12. T-Mobile Usługi Bankowe Pożyczka gotówkowa 9,99% 11,99% 731,23 zł 20,94% 6 324,31 zł Źrodło: Bankier.pl na podstawie kalkulacji banków

Drugą i trzecią pozycję zajął inBank i Santander Bank Polska – różnica kalkulacji obu ofert była kosmetyczna. RRSO dla każdej z tych propozycji wyniosło 8,68%, a koszt całkowity 2675 zł (różnice były groszowe).

Propozycje z podium były o ponad połowę tańsze od tych znajdujących się na drugim końcu tabeli. Kredytobiorca, korzystając z ofert zwycięzców, może liczyć na o 100 zł niższą kwotę raty miesięcznej.

Najtańszy kredyt gotówkowy na 20 000 zł, na 3 lata z ubezpieczeniem

Trzy banki nie zaproponowały oferty kredytu na 20 000 zł i 3 lata spłaty z ubezpieczeniem. Z pozostałej dziewiątki na podium znalazł się Nest Bank z ofertą Nest Gotówki, Credit Agricole Bank Polska z Koncertową pożyczką i inBank ze swoją pożyczką gotówkową.

Ranking kredytów gotówkowych Bankier.pl - styczeń 2019 (z ubezpieczeniem) Lp. Bank Produkt Oproc. Prowizja Ubezpieczenie Rata miesięczna RRSO Całkowity koszt kredytu 1. Nest Bank Nest Gotówka 5,90% 2,50% 1 090,20 zł 657,08 zł 11,85% 3 651,82 zł 2. Credit Agricole Bank Polsk Koncertowa Pożyczka 5,20% 0,00% 1 872,00 zł 657,49 zł 11,89% 3 669,61 zł 3. inBank Pożyczka gotówkowa 4,99% 2,99% 1 527,55 zł 663,70 zł 12,63% 3 893,04 zł 4. Bank BGŻ BNP Paribas Kredyt gotówkowy 6,99% 3,90% 1 339,20 zł 685,02 zł 15,00% 4 660,59 zł 5. Alior Bank Pożyczka gotówkowa 6,90% 0,00% 2 331,40 zł 688,49 zł 15,52% 4 785,31 zł 6. ING Bank Śląski Pożyczka gotówkowa 8,99% 0,00% 2 016,00 zł 635,89 zł 15,93% 4 908,03 zł 7. Bank Millennium Pożyczka gotówkowa 7,30% 6,20% 2 160,00 zł 687,28 zł 20,61% 5 982,08 zł 8. Bank Pocztowy Kredyt gotówkowy 8,00% 6,00% 2 307,57 zł 733,13 zł 20,54% 6 328,44 zł 9. PKO Bank Polski Mini Ratka 8,99% 4,99% 2 652,35 zł 753,63 zł 23,17% 7 129,26 zł Źrodło: Bankier.pl na podstawie kalkulacji banków

Każdy z nich zaproponował kredyt z kosztem całkowitym wynoszącym mniej niż 4000 zł – kalkulacje dwóch pierwszych banków, Nest Banku i Credit Agricole Banku Polska, wyniosły w tym przypadku ok. 3650 zł. Same koszty odsetkowe i prowizyjne były niższe w przypadku Koncertowej pożyczki Credit Agricole, ale Nest Bank zaproponował ubezpieczenie o prawie 800 zł tańsze, wyrównując tym samym z nawiązką stratę do francuskiego banku. Oba kredyty oznaczają dla klienta miesięczne obciążenie z tytuły raty kredytowej wynoszące 657 zł. W przypadku inBanku rata była wyższa o zaledwie 5 zł.

Analiza rynku pozwala jednak stwierdzić, że najkorzystniejsze kredyty były nawet o połowę tańsze od najdroższych ofert i tym samym oznaczały dla kredytobiorcy nawet o 100 zł niższą ratę.

Mateusz Gawin