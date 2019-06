Solorz: Cyfrowy Polsat podniesie ceny

Cyfrowy Polsat ma jesienią podnieść ceny usług - wynika z wypowiedzi Zygmunta Solorza-Żaka opublikowanej na łamach Reutersa.

Podwyżka ma mieć związek z chęcią inwestycji. - Budowa wartości rynku jest kluczowa, zwłaszcza w związku z inwestycjami, jakie czekają branżę - powiedział Solorz, który jest głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu. W sprawie podwyżek odbyło się już spotkanie rady nadzorczej spółki z jej zarządem.

Plus z podwyżkami dołączy do Orange i Play

Przypomnijmy, że Cyfrowy Polsat kontroluje m.in. Polkomtela, czyli właściciela marki Plus. Warto dodać, że wcześniej podwyżki ogłaszali już Orange oraz Play, decyzja Cyfrowego Polsatu dotycząca zmiany cennika nie jest więc zaskoczeniem. W rozmowie z Reutersem Solorz narzekał m.in. na nowe przepisy, które uderzyły w rentowność operatorów telefonii komórkowych. Miliarder problem widzi także w rosnących cenach prądu, które windują koszty.

Kolejne podwyżki ogłaszane przez operatorów to sygnał sporych zmian na rynku. Wcześniej mówiło się nawet o wojnie cenowej, która ciążyła operatorom. Ci jednak chcieli zaciągnąć do siebie jak najwięcej klientów, by nie wypaść z rynku. Teraz wydaje się jednak, że topór wojenny został zakopany. - Był czas, gdy wszyscy obniżali ceny, teraz trend się zmienił. Dotyczy to wszystkich, także nas - skwitował Solorz.

Wyższe ceny to ból głowy dla klientów, którzy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni podczas płacenia za usługi telekomunikacyjne. Zupełnie inne nastroje panują zaś wśród inwestorów. Już podwyżki u Play'a i Orange zostały przyjęte jako zwiastun zakończenia wojny i szansa na zwiększenie wpływów przez operatorów. Przez ostatnie trzy miesiące wartość branżowego indeksu WIG-Telekomunikacja wzrosła aż o 26,2 proc., co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem na GPW. Telekomom ustępują pod tym względem nawet producenci gier.

Sam Cyfrowy Polsat rośnie dziś na GPW o blisko 2 proc. W trakcie sesji za akcje spółki płacono rekordowe 31,7 zł, zaś wycena całego Cyfrowego po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 mld zł. Licząc od początku roku wartość spółki wzrosła już o blisko 35 proc.

Źródło:

Adam Torchała