Pyramid Games wchodzi na giełdę

Pyramid Games

Pyramid Games, kolejny producent gier ze stajni PlayWaya, debiutuje na NewConnect. Tworzone przez niego „Occupy Mars” to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji.

Pyramid Games to lubelskie studio, którego początki sięgają 2010 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej PlayWay (44,76% udziałów). W ostatnich miesiącach Pyramid Games rozbudował struktury organizacyjne, znacznie rozszerzył dział gier mobilnych i przygotowuje coraz lepiej zapowiadające się produkcje. Producent gier będzie 373. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

– Spółka stawia w swojej strategii na dywersyfikację tworzonych projektów: od gier mobilnych, przez gry symulacyjne, strategiczne, po gry wysokobudżetowe i realizacje autorskich technologii oraz zleceń. W przypadku gier PC stawiamy na model Early Access, który prawidłowo prowadzony umożliwia długotrwałą sprzedaż i rozwój gry wspólnie ze społecznością graczy. Jest to nowy model biznesowy: „Game Development as a Service”, dzięki któremu gracze śledzą każdą kolejną aktualizację gry niczym serial TV – podkreśla Jacek Wyszyński, prezes Pyramid Games.

Prezes spółki w lipcu tego roku zdecydował się na sprzedaż niewielkiej części akcji z własnego portfela. Wartość transakcji wyniosła 0,70 mln zł, a jej przedmiotem było 14 000 akcji stanowiących 1,14% udziału w kapitale zakładowym spółki. Jednostkowa cena sprzedaży wynosiła 50 zł za akcję i przy tej cenie wycena Pyramid Games wynosi ok. 61,5 mln zł. Kilka dni później 1 500 akcji spółki sprzedano kolei za aż 90 zł. Ta ostatnia transakcja była zatem znacznie powyżej ustalonego przez giełdę kursu odniesienia w wysokości 20 zł (cena wcześniejszych emisji).

Oczekiwana podróż na Marsa

2020 rok przyniesie szereg premier z ramienia Pyramid Games o bardzo zróżnicowanym portfolio. Jako pierwsza ruszy pełna wersja „Rover Mechanic Simulator” (której wczesny dostęp uzyskał 93% pozytywnych recenzji na platformie Steam), a w następnej kolejności pojawi się „Dinosaur Fossil Hunter”, której kampania Kickstarterowa odniosła ogromny sukces. Najbardziej wyczekiwaną produkcją studia jest natomiast „Occupy Mars: The Game”, które znajduje się tuż za pierwszą pięćdziesiątką wishlisty na Steam. Jest to zatem jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji.

Równocześnie Pyramyd Games pracuje nad ukończeniem gier realizowanych na zlecenie – „Castle Flipper”, „Farming Life” i „ZooKeeper”. W najbliższym czasie spółka opublikuje również darmowe prologi gier, które wprowadzą graczy w świat, jaki będą mogli zgłębić w pełnych wersjach. Co ciekawe projekt „Occupy Mars: Prologue” także znajduje się na globalnej wishliście Steam (co jest dość nietypowe dla prologów).

Dzięki dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pyramid Games planuje również rozpoczęcie prac nad innowacyjnym systemem OpenCoOp pozwalającym na wdrożenie trybu kooperacji online do gier symulacyjnych takich jak „Occupy Mars: The Game” i innych gier spółki, a także pozwalającego na świadczenie usług dodania do gier trybu multiplayer dla innych firm z branży.

– Dodanie trybu online wydłuża rynkowy “czas życia” gry komputerowej, a także pozwala na osiągnięcie „efektu viralowego” produkcji. Gracze zapraszają do gry swoich znajomych co znacznie zwiększa potencjał sprzedażowy tytułu. Dobrym przykładem jest tutaj gra „Green Hell” innego polskiego studia, która podwoiła ilość sprzedanych egzemplarzy zaledwie w ciągu tygodnia od wprowadzenia do gry trybu kooperacji – mówi Jacek Wyszyński.

Spółka jeszcze nie zarabia

Pod względem finansowym Pyramid Games jednak na razie nie zachwyca. W 2019 roku spółka miała ok. milion zł przychodów netto. Aż 750 tys. zł z tej kwoty stanowiła jednak wyłącznie księgowa zmiana stanu zapasów. Niewielka część przychodów to zatem realne wpływy do spółki. Poprzedni rok zakończono stratą netto w wysokości 17 tys. zł, co i tak jest poprawą względem 2018 roku, który to spółka zakończyła blisko 50 tys. zł na minusie.