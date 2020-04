Virgin Mobile zablokował klienta za długie rozmowy przez telefon

Kwarantanna i akcja #zostańwdomu sprzyjają intensywnemu korzystaniu z telefonów komórkowych. Jak się jednak okazuje, zbyt długie rozmowy telefoniczne mogą skończyć się blokadą numeru. Nawet jeśli użytkownik ma wykupiony pakiet „bez limitu”.

W czasie kwarantanny intensywniej korzystamy z telefonów komórkowych. W ten sposób możemy podtrzymać kontakt ze znajomymi w tym trudnym dla wszystkich czasie. Jednak zbyt długie rozmowy mogą się skończyć blokadą numeru telefonu. Zazwyczaj interweniuję w Waszych sprawach, ale tym razem sprawa dotyczyła mojego syna. A ponieważ przypadek wydaje się ciekawy, zdecydowałem się podzielić nim z szerszą publicznością.

„Bez limitu” w teorii

Syn razem z kolegami umówił się na mecz w grze Fortnite. Połączył się z nimi przez telefon w sieci Virgin Mobile. Miał wykupiony pakiet „bez limitu”, więc nic nie stało na przeszkodzie, by rozmowa trwała długo. Jak się jednak okazuje, operator zdecydował się nałożyć blokadę na numer bez żadnego ostrzeżenia. Przy próbie połączenia lub dodzwonienia się na jego numer można było usłyszeć, że rozmowa nie może być zrealizowana z przyczyn technicznych. Virgin Mobile uznało, że telefon był wykorzystywany jako „call centre”. Operator tłumaczy to tak:

„Numer został zablokowany ze względu na generowanie dużego obciążenia sieci. Nasz system zakwalifikował je jako wykraczające ponad regulaminowe przekazywanie informacji między abonentami. Blokada jest zgodna z zapisem w §9 pkt 1e oraz 1 i Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Oferta na Kartę ważny od 2017-01-10. Abonent zobowiązuje się do niewykorzystywania Kart SIM/USIM bez zgody Virgin Mobile do rozwiązań typu call center oraz niegenerowania sztucznego ruchu niesłużącego wymianie informacji.” – poinformowało mnie Virgin Mobile.

Spróbowałem dowiedzieć się po ilu minutach może nastąpić taka blokada numeru. - Nasz system nie ma założonego limitu minut/sms odnośnie zakładania blokad za ruch na karcie. Jeśli system zauważy większy ruch na karcie SIM niż zazwyczaj, blokada może zostać założona. Oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce (#zostańwdomu) nasz dział techniczny przygląda się danej blokadzie systemowej – usłyszałem od przedstawiciela Virgin Mobile.

Zapytałem innych operatorów telekomunikacyjnych, czy zbyt długie rozmowy mogą skończyć się blokadą telefonu. - Długie rozmawianie nie jest powodem blokady numeru. Może to nastąpić w sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że doszło do próby nadużycia. Do zablokowania numeru muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki. Szczegółów z oczywistych względów nie podajemy – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik sieci Orange.

Wtóruje mu Konrad Mróz z T-Mobile. - Mówiąc ogólnie są zapisy regulaminowe, które pozwalają na blokowanie numerów w przypadku złamania regulaminu. Długa rozmowa telefoniczna do nich z pewnością nie należy – mówi. Podobnie jest w Play. - Sama długość połączenia nie jest podstawą do zablokowania danego numeru. Decyzja o ograniczeniu świadczonych usług może zapaść w uzasadnionych przypadkach. Kluczowe są zapisy regulaminów świadczenia usług. Ewentualna decyzja o blokadzie numeru może nastąpić po analizie dostępnych informacji, tj. gdy abonent łamie zapisy regulaminowe – tłumaczy Katarzyna Tajak-Pietrowska z Play.

Kiedy zatem może dojść do blokady? Regulaminy operatorów wyliczają długi katalog przypadków. I rzeczywiście, jeśli zajdzie podejrzenie co do wykorzystywania sieci do prowadzenia „call centre”, może nastąpić blokada numeru. Co ciekawe, obok „generowania sztucznego ruchu”, czynnością zabronioną jest także „masowe” wysyłanie wiadomości SMS i MMS lub wykorzystywanie numeru do przeprowadzania głosowań, czy rozsyłania informacji o aktualnych wydarzeniach lub prognozach wydarzeń do większej grupy odbiorców.

Wojciech Boczoń