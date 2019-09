Premier: Przyciągamy do Polski inwestorów. Im więcej miejsc pracy, tym więcej Polacy mogą zarabiać

Przyciągamy do Polski inwestorów, bo im więcej miejsc pracy, tym więcej Polacy mogą zarabiać; w czasach rządów PiS bezrobocie przestało być największym problemem polskiej gospodarki - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika (woj. lubelskie).

Szef rządu mówił, że "niedługo będą podpisywane umowy, które będą wzmacniały ten potencjał lotniczy Świdnika: umowy na remonty Sokołów, to jest to na co Świdnik czeka".

"Chodzi o to, żeby jak najwięcej było pracy, dlatego przyciągamy inwestorów z całego świata, polskich, zagranicznych, im więcej jest pracy, tym więcej Polacy mogą zarabiać. Przecież właśnie w czasach PiS bezrobocie przestało być największym problemem Polski, polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa. Chcemy żeby bezrobocie dalej było jak najniższe" - podkreślił.

Premier zaznaczył jednocześnie, że "rozwój to też rozwój dróg". W tym kontekście wskazywał na program budowy dróg i program odtwarzania połączeń autobusowych, realizowany w Świdniku i jego okolicach. "Tu widać jak w soczewce, jak rząd PiS działa dla ludzi" - podkreślił.

Morawiecki wskazał też, że "nasz fundusz dróg samorządowych jest 10 razy większy niż w czasach naszych poprzedników; 6 mld zł przeznaczyliśmy w tym roku, a w czasach naszych poprzedników średniorocznie 600 mln zł mniej więcej".

Premier tłumaczył jednocześnie, że tak duże środki na ten cel "wyrwaliśmy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym".

autor: Rafał Białkowski, Zbigniew Kopeć