Polacy jednym z najbardziej zmotoryzowanych narodów w Unii Europejskiej

Polska znajduje się w czołówce najbardziej zmotoryzowanych państw Europy. Niestety, jeśli już spojrzeć na statystyki dotyczące wieku pojazdów, udział co najmniej 20-letnich samochodów w całym parku samochodowym zapewnia nam niechlubną pozycję lidera – wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2016 rok.

Instytucja opublikowała dane prezentujące stopę zmotoryzowania członków Unii Europejskiej i EFTA. W tej pierwszej grupie liderem jest Luksemburg, w którym na 1000 mieszkańców przypada 662 samochodóww. Rozszerzając jednak zakres badania, na czoło zestawienia wysuwa się Lichtenstein z 773 autami.

W Polsce samochód jeździ gęsto

Polska plasuje się powyżej średniej unijnej – 505 samochodów na 1000 mieszkańców. U nas ten odczyt wyniósł w 2016 roku 571 samochodów, gwarantując nam 6. miejsce w UE (i 7. miejsce uwzględniając kraje EFTA).

Wyprzedzamy tym samym kraje z tak dużym parkiem samochodów jak Niemcy (555), Wielka Brytania (469) czy Francja (479). Częściej niż w Polsce samochód posiadają natomiast jeszcze obywatele Włoch (625), Malty (615), Finlandii (604) i Cypru (595).

Choć wskaźnik liczby samochodów osobowych na mieszkańca robi w Polsce wrażenie, nieco gorzej sprawa wygląda, kiedy spojrzy się na ich strukturę wiekową.

Utarło się, że Polacy jeżdżą głównie starymi samochodami sprowadzanymi z zachodu. Niestety statystyki potwierdzają tę hipotezę przynajmniej częściowo. Mniej więcej co trzeci samochód zarejestrowany w Polsce ma co najmniej 20 lat. Pod tym względem nie mamy sobie równych – niecałe 30 proc. tak starych pojazdów odnotowano już tylko w Estonii. W pozostałych krajach rzadko przekraczały 20 proc. całej populacji. Najmniej 20-latków jeździ w Wielkiej Brytanii. Kilka krajów w ogóle nie podaje, ile takich samochodów jeździ po ich drogach (m.in. Francja, Czechy, Włochy).

Największa grupa aut w Polsce to te mające od 10 do 20 lat – stanowią one 40-proc. udział w rynku. Rzadziej niż co 10. samochód spotkany na drodze będzie miał od 5 do 10 lat. Mniej więcej po 5 proc. samochodów to te nie starsze niż dwuletnie i posiadające od 2 do 5 lat.

Polak woli benzyniaka od diesla

Nawet jeśli już jeździmy starszymi samochodami, to wolimy te napędzane benzyną, a nie olejem napędowym. Według stanu na 2016 rok nieco ponad połowa parku samochodowego była wyposażona w silniki benzynowe. Diesli było zaledwie 30 proc. Pozostała grupa to napędy alternatywne – nie ma się co łudzić, były to głównie samochody na gaz, a nie elektryczne.

Nie brakowało jednak krajów, w których to diesel był królem szos – i o dziwo nie były to Niemcy. Tam mniej więcej co trzeci samochód był tankowany olejem napędowym. Silniki wysokoprężne pokochali jednak Francuzi (blisko 70 proc.), Austriacy, Belgowie czy Hiszpanie.

Mateusz Gawin