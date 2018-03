Kwieciński: Rząd chce zachęcić emigrantów

Nie oczekujemy, że wszyscy Polacy gremialnie wrócą. Ale jeśli będziemy ich zachęcali, to np. będą zakładać w Polsce firmy - mówi "Rz" minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister, w rozmowie opublikowanej w środę na stronach "Rz", podkreślił, że "te działania są bardzo ważne". Jak zauważył, "przedsiębiorcy sygnalizują problemy rynku pracy w niektórych obszarach działalności i dobrze przemyślana polityka migracyjna może być tu pomocna".

Dodał, że jest to "realne, chociaż zapewne nie na masową skalę", że wielu imigrantów wróci do kraju m.in. z Wielkiej Brytanii. Pytany, czego można się w tym obszarze spodziewać, powiedział, że działań rządu związanych z "z wykorzystaniem i imigrantów, i naszych emigrantów do rozwoju kraju".

Na pytanie, czy jest to apel o "nowe ręce do pracy", potwierdził. "Gospodarka się rozwija, firmy mają zamówienia i potrzebują rąk do pracy. Polityka migracyjna będzie się też odnosiła do imigrantów ze Wschodu, których najwięcej pochodzi z Ukrainy. Drugi kierunek - zachęty dla Polaków, którzy wyjechali z kraju" - powiedział.

Kwieciński odniósł się również do swojego poniedziałkowego spotkania z inwestorami w Londynie. "Branża motoryzacyjna i meblarska to teraz dwa najsilniejsze pro-eksportowe sektory w Polsce. Rolls-Royce na przykład produkuje w Polsce silniki, które mogą być stosowane nie tylko w samochodach ale i samolotach. To najwyższe technologie. To inwestycja brytyjska. Ale my stawiamy na innowacje w całym przemyśle. M.in. też - co będzie ciekawe dla Brytyjczyków - w zbrojeniówce. Ostatnie kilkanaście lat to okres zapaści w polskim przemyśle obronnym. Ten sektor został trochę zaniedbany. Współpraca, którą nawiązujemy z inwestorami, może mieć znaczenie także dla tej branży" - mówił. (PAP)

Źródło: PAP

nmk/ son/