Ponad 10% w dół w tydzień - takiego nurkowania nie było na GPW od 2009 roku. Czy z przekonania o tymczasowych problemach przechodzimy już do etapu paniki na rynkach? Mimo silnego dolara złoto zyskuje, spada popyt na surowce, a za chwilę uderzą efekty przerwanych łańcuchów dostaw. To już nie pytanie, czy potencjalna pandemia odbije się na gospodarkach - to pytanie, jak głęboko. I na jak długo?

W studio analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński - zapraszamy o 10.30!

mk