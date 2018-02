Google Pay zastępuje Android Pay. Jakie nowości czekają użytkowników?

Od wczoraj w sklepie z aplikacjami Google zamiast Android Pay użytkownicy znajdą Google Pay – nową, ujednoliconą aplikację do obsługi płatności zbliżeniowych na telefonach z systemem operacyjnym Android – poinformowało Google na oficjalnym blogu. Nowa nazwa sugeruje jednak, że system pojawi się także na innych sprzętach.

Podstawowe zastosowanie aplikacji się nie zmieni, o czym pisał już Wojciech Boczoń na PRNews.pl. Wciąż będzie umożliwiało agregowanie kart płatniczych, lojalnościowych czy podarunkowych oraz płacenie nimi przez wbudowany w telefonie moduł NFC. To jednak nie wszystko, bo Google Pay zastępuje nie tylko Android Pay, ale również Google Wallet.

Wallet umożliwiał głównie transakcje pomiędzy użytkownikami. Obecnie będzie występował już pod nazwą Google Pay Send i z nowym layoutem, ale zachowa swoje funkcje. W ciągu najbliższych miesięcy otrzyma natomiast kolejne, dotychczas niedostępne. Możliwość wysyłania pieniędzy i żądań ich przesłania zostania najpierw udostępniona w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Google Pay będzie od tej pory figurowało nad każdą funkcją i usługą płatniczą Google – użytkownicy spotkają ją również w przeglądarce Chrome w przypadku autouzupełniania formularzy do płatności internetowych czy będą z niej korzystać podczas wykonywania komend swojemu domowemu asystentowi (np. Alexa od Amazona).

Coraz częściej mamy także znajdować logo paczki usług płatniczych Google w sklepach stacjonarnych (zastąpią logo Android Pay) oraz w sklepach internetowych. W najbliższym czasie Google Pay ma stanąć w szranki z PayPalem i pojawiać się obok niego jako dodatkowy wybór w regulowaniu płatności internetowych.

Google zapewnia, że bezpieczeństwo przechowywanych danych pozostanie na tym samym poziomie co w Android Pay. Do zabezpieczeń należą zarówno systemy banku, którego karty dodajemy do aplikacji, jak i dodatkowa „warstwa” szyfrowania stosowana przez Google, które nie udostępnia samego numeru karty podczas transakcji płatniczych.

W Polsce z płatności HCE w ramach Google Pay mogą korzystać klienci 11 banków - Alior Banku, Banku BGŻ BNP Paribas, Banku Zachodniego WBK, Citi Handlowego, eurobanku, Getin Banku, mBanku, Nest Banku, Orange Finanse, Plus Banku i T-Mobile Usługi Bankowe.

Mateusz Gawin