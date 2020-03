Getin Bank - darmowe wpłatomaty do końca kwietnia

Getin Bank nie będzie pobierać prowizji za korzystanie z wpłat gotówkowych w maszynach Euronet i Planet Cash poza placówkami. Instytucja informuje też, że jest gotowa na płatności zbliżeniowe bez PIN z podwyższonym limitem.

Klienci Getin Banku będą mogli do końca kwietnia 2020 r. wpłacać gotówkę we wpłatomatach sieci Planet Cash i Euronet bez prowizji. Zmiana dotyczy opłat pobieranych od użytkowników urządzeń, które nie są zlokalizowane w placówkach instytucji.

Decyzja została podyktowana troską o bezpieczeństwo klientów i ograniczeniem potrzeby wizyt w oddziałach, informuje Getin Bank. Zmiana obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i użytkowników rachunków firmowych.

Jednocześnie bank poinformował, że jego karty są gotowe do dokonywania transakcji zbliżeniowych bez PIN do kwoty 100 zł. Zmiana w funkcjonowaniu plastików wymaga jednak także działań po stronie agentów rozliczeniowych obsługujących sklepy, dlatego nie we wszystkich placówkach handlowych będzie miała natychmiastowy charakter.

