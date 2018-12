GPW zawiesza obrót akcjami 11 spółek do 29 marca 2019 r.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami 11 spółek na rynku głównym do 29 marca - podała giełda w uchwałach.

Chodzi o spółki: Budopol-Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy (od 2 stycznia 2019), Ideon (od 2 stycznia 2019), Indygotech Minerals, Lark .pl, Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice (od 2 stycznia 2019), Wilbo, Regnon (od 2 stycznia 2019), Magna Polonia (od 2 stycznia 2019) i Ampli (od 2 stycznia 2019).

Z komunikatów giełdy wynika, że zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółek po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP Biznes)

