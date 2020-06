Co twój smartfon wie o tobie [Podcast]

Puls Biznesu

Smartfony znacznie ułatwiają życie, ale płacimy za to wysoką cenę. Ten podcast jest o tym, co dzięki nim wiedzą o nas inni, co robią z tą wiedzą i jak możemy się chronić.

Nasze smartfony budzą nas rano, a chwilę potem pozwalają nam na sprawdzenie wiadomości i serwisów społecznościowych. Potem używamy ich do zrobienia zakupów, zamówienia jedzenia czy taksówki, znalezienia drogi na mapie, zrobienia zdjęć bliskim - i tak dalej, i tak dalej. Od rana do wieczora nosimy je w kieszeniach i torebkach, a i w nocy leżą blisko łóżka. Krótko mówiąc - jesteśmy z nimi bardzo związani, a konsekwencje tego są poważne.

Każdego dnia zostawiamy za sobą cyfrowy ślad, który jest następnie analizowany i monetyzowany przez ludzi i algorytmy, o których nie mamy często bladego pojęcia. Dlatego w najnowszym podcaście "PB do słuchania" rynkowi eksperci i menedżerowie mówią o tym, co za sprawą smartfonów o nas wiadomo, jak się na tym zarabia - i jak należy się zabezpieczać.

Pierwszym gościem jest dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, a w przeszłości m.in. dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Opowiada o tym, co państwo i prywatne firmy wiedzą o nas dlatego, że nie rozstajemy się ze smartfonami - i czy możliwe jest bycie zapomnianym w internecie.

Drugi rozmówca to Paweł Dobrzański, odpowiadający za cyberbezpieczeństwo w T-Mobile Polska. Operatorzy telekomunikacyjni wiedzą o nas sporo, sami też mogą być celami ataków. Ekspert tłumaczy m.in., co telekom może zrobić dla ochrony sieci i użytkowników.

Następni goście to menedżerowie, którzy zarabiają na analizie danych. Tomasz Chłodecki, prezes firmy Justtag, na co dzień świadczy usługi m.in. sieciom handlowym, które dzięki informacjom ze smartfonów mogą dowiedzieć się tego, co robią ich klienci i co skłania ich do zakupu. Menedżer tłumaczy, w jaki sposób pozyskiwane i przetwarzane są dane – i jak można z nich korzystać.

Marek Turlejski, partner w DataWise, opowiada o tym, że nie tylko dane ze smartfonów mogą być przydatne – publicznych i prywatnych zbiorów jest cała masa, a sprawni analitycy są w stanie z takiego szumu wyłowić mnóstwo konkretnych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Smartfony nie tylko nam towarzyszą, ale także nas słuchają. Szerokim echem odbiła się niedawno sprawa odsłuchiwania nagrań prywatnych rozmów przez współpracowników firmy Apple, co miało pomóc w doskonaleniu rozpoznającej ludzką mowę sztucznej inteligencji. Dawid Wójcicki z firmy Voicetel mówi o tym, kto nas słucha i co można dzięki temu osiągnąć – a można osiągnąć m.in. to, że po drugiej stronie słuchawki coraz częściej będzie trudna do odróżnienia od człowieka maszyna.

Na koniec kilku cennych rad udziela Radosław Kaczorek z firmy Grant Thornton, który doradza polskim spółkom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ze świadomością w tej kwestii nie jest najlepiej, dlatego warto posłuchać o tym, jak należy zabezpieczać smartfon.

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.

Marcel Zatoński