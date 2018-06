Atak hakerski z serwerów Ergo Hestia

W nocy z 10 na 11 czerwca losowo wybrani użytkownicy dostali informację z Ergo Hestii o nadpłaconej składce. Załącznik miał zawierać trojana, ale zablokowało go oprogramowanie antywirusowe. Był to prawdopodobnie pierwszy taki atak w Polsce.

Firma Ergo Hestia potwierdza, że doszło do ataku z jej serwerów. Korespondencja została wysłana z fałszywego konta 018659@ag.ergohestia.pl do nieznanej liczby odbiorców. Dotyczyła zwrotu nadpłaconej składki. Pod wiadomością znajdował się podpis „Paweł Kolasa STU ERGO Hestia”. Wiadomość miała zawierać bankowego Trojana, ale systemy antywirusowe zablokowały załącznik.

- Według naszych ustaleń był to pierwszy w Polsce atak związany z próbą wykorzystania serwerów korporacji do masowego rozesłania złośliwego oprogramowania – mówi Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Grupy Ergo Hestia.

- Do ataku wykorzystano przejęte konto pocztowe jednego ze współpracujących z naszym towarzystwem agentów. Zabezpieczenia infrastruktury ERGO Hestii nie zostały przełamane. Wstępne analizy potwierdzają, że mechanizmy bezpieczeństwa usunęły z rozesłanych do przypadkowych odbiorców maili złośliwy kod, zanim ten trafił na ich skrzynki pocztowe. W efekcie wprawdzie haker wysłał fałszywe maile, ale dzięki odpowiedniej konfiguracji systemów antywirusowych, zainstalowanych również dla poczty wysyłanej przez agentów, były one nieszkodliwe – dodaje.

Firma poinformowała o próbie ataku pośredników, rekomendując im m.in. niezwłoczną zmianę poświadczeń do programów pocztowych oraz skanowanie komputerów oprogramowaniem antywirusowym. Nadal trwają prace weryfikujące szczegóły ataku.

WB