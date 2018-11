Współzałożyciel Apple, Steve Wozniak odwiedzi Polskę na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej

Współzałożyciel Apple, Steve Wozniak odwiedzi Polskę w ramach projektu 100x100 Polskiej Fundacji Narodowej - poinformowano w piątkowym komunikacie. Spotkanie zaplanowano w Warszawie, w najbliższy wtorek 27 listopada.

Polska Fundacja Narodowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę nawiązuje współpracę ze stu wybitnymi, znanymi na całym świecie postaciami życia publicznego. Spotkania "100x100" mają na celu promocję Polski za granicą.

Steve Wozniak to amerykański inżynier i wynalazca, który "w 1976 roku wraz ze Steve'em Jobsem założył Apple Computer". "Wozniak zaprojektował i skonstruował maszyny uznane na pierwsze komputery osobiste - Apple I oraz Apple II, co okazało się przełomowym wydarzeniem na rynku technologicznym" - podała PFN.

Wozniak "od ponad 30 lat jest ikoną i filantropem z Doliny Krzemowej". "W 2000 roku został wprowadzony do Panteonu Wynalazców i otrzymał prestiżową nagrodę Heinz Award for Technology, The Economy and Employment - za samodzielne zaprojektowanie pierwszego komputera osobistego i przekierowanie swojej życiowej pasji do matematyki i elektroniki w kierunku inspirowania uczniów szkół podstawowych i nauczycieli" - przypomniała Polska Fundacja Narodowa.

Jak poinformowano, w trakcie wtorkowego spotkania będzie także mowa o rozwoju polskich programów startupowych i inwestycjach w nowe technologie. "Liczymy na to, że rozmowa z Wozniakiem okaże się inspiracją dla polskich przedsiębiorców, naukowców i innowatorów" - podała PFN.

Pierwszym gościem serii spotkań "100x100" był w Warszawie Mika Hakkinen, mistrz świata Formuły 1. Został on zaangażowany przez Polską Fundację Narodową do promocji wizerunku Polski za granicą.(PAP)

autor: Mariusz Polit

mp/ ewes/