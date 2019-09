Wzrostowy debiut kolejnego producenta gier

Twórca i producent gier Red Dev Studio 26 września zadebiutuje na NewConnect. Będzie to pierwsza w historii spółka, która po emisji crowdfundingowej wchodzi na polską giełdę.

Red Dev Studio powstało w kwietniu 2016 roku, rozpoczynając działalność jako start-up gamingowy. Rok później spółka przeprowadziła emisję na platformie FindFunds. Z wyceną 5,6 mln zł uzyskano w zbiórce od inwestorów ponad 200 tys. zł, co stanowiło 200 proc. oczekiwanej kwoty. Po dwóch latach spółka wchodzi na rynek regulowany NewConnect z wyceną 10 mln zł. Będzie to zatem pierwsza w historii polskiego crowdfundingu możliwość wyjścia z inwestycji poprzez giełdę.

„Biorąc pod uwagę wycenę nieznacznie przekraczającą 10,5 mln zł oraz potencjał realizowanych produkcji, wierzę, że debiut na NewConnect będzie sukcesem, ponieważ jesteśmy atrakcyjni na tle rynku. Sam debiut traktuję jako szansę, dzięki której spółka będzie mogła rozwinąć szerzej skrzydła” – ocenia Wojciech Sypko, prezes zarządu Red Dev Studio.

Debiut na NewConnect to pierwszy etap budowania marki Red Dev Studio na rynku. Spółka planuje rozbudowę wydanych do tej pory gier oraz pracę nad nowymi produkcjami, jak również poszerzenie listy platform, na które wydaje gry, co pozwoli na szybszy rozwój i dywersyfikację źródeł przychodów. Firma podpisała w ostatnich dniach list intencyjny z notowanym na GPW Ultimate Games. Szacowana wartość umowy wynosi 0,5 mln zł, a pozyskane środki spółka przeznaczy na produkcję nowych gier.

Red Dev Studio dotychczas wydał 4 tytuły. Pierwszy z większych projektów firmy, „Professor Madhouse”, odnotował ponad 30 000 pobrań. Bardzo dobry wynik uzyskał także „Chicken Rider”, który na rynku pojawił się w lipcu 2018 roku. Już tydzień po premierze grę pobrano ponad 20 000 razy (tylko na iOS), natomiast na platformie Steam liczba pobrań pozwoliła grze objąć prowadzenie w kategorii „popularne nowości”. Spółka wydała również takie tytuły jak rozbudowana gra platformowa „Down to Hell” czy logiczno-zręcznościowy „Powertris”.

W 2017 r. Red Dev wypracował 9 tys. przychodów ze sprzedaży. W 2018 r. był to już ponad 1 mln zł przy zysku netto na poziomie 74 tys. zł. „Pierwsze półrocze tego roku zamknęliśmy z niewielką stratą, spowodowaną intensyfikacją prac nad grą »Down to Hell«. Spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów po publikacji gry w pełnej wersji na platformie Nintendo Switch, co nastąpi prawdopodobnie w październiku. Koncentracja na tej konsoli powinna przynieść stale rosnący strumień przychodów” — uważa Wojciech Sypko.

Aktualizacja: Akcje Red Dev rozpoczęły swoją pierwszą sesję od wzrostu o ponad 25 proc. Kilka minut po 11.00 skala wzrostów spadła do 20 proc. O 11:14 obroty przekraczają 350 000 zł.

AH