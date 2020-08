fot. Tero Vesalainen / Shutterstock

Biomed Lublin po raz drugi najpopularniejszą spółką na GPW. Znaczny spadek zaliczył producent gier CD Projekt.

Liderem rankingu popularności spółek Bankier.pl pozostał Biomed Lublin. Tylko w lipcu akcje tej spółki podrożały o ponad 250 proc., a od początku roku ich wartość wzrosła już ponad 20-krotnie. Emocje inwestorów budzą przede wszystkim testy potencjału szczepionki antygruźliczej (znajdującej się także w portfolio Biomedu) we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. Spółka prowadzi ponadto badania na osoczu ozdrowieńców. W lipcu Biomed planował przeprowadzenie emisji 6 mln akcji, nie zdołano jednak uzyskać satysfakcjonującej spółkę ceny.

Na drugie miejsce wskoczyła spółka X-Trade Brokers, dla której ostatni miesiąc to był istny rollercoaster. Na początku obserwowaliśmy gwałtowne wzrosty kursu, a spółka ta pod względem kapitalizacji przeskoczyła nawet GPW. Wszystko za sprawą oczekiwań na kolejny kwartał znakomitych wyników. Drugi kwartał okazał się jednak gorszy od pierwszego, co zakończyło się nagłą realizacją zysków przez inwestorów. Zadziałała tu swoista pułapka wygórowanych oczekiwań, o której więcej pisał Adam Torchała.

Podobnie jak XTB spoza pierwszej dziesiątki na podium rankingu awansował również Mercator. Spółka ta to również jedna z największych gwiazd koronawirusowej hossy. Merctor wstępnie szacuje, że jej skonsolidowane przychody wyniosły w drugim kwartale ok. 373,9 mln zł (względem 136,3 mln zł w drugim kw. 2019 r.), a EBITDA wyniosła ok. 233,4 mln zł (6,8 mln zł w drugim kw. 2019 r.). Zgodnie z zapewnieniami zarządu, wyniki poprzedniego kwartału nie były jednorazowe, a wypracowane w tym roku zyski spółka chce przeznaczyć na dalsze inwestycje.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - lipiec 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. Biomed-Lublin BML 1 2. XTB XTB poza 10 3. Mercator MRC poza 10 4. 4Mass 4MS poza 10 5. PKN Orlen PKN poza 10 6. JSW JSW 8 7. CD Projekt CDR 2 8. KGHM KGH poza 10 9. Cormay CRM poza 10 10. CCC CCC 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

W czołówce rankingu znalazły się także dwie inne spółki starające się skorzystać na epidemii – 4Mass i PZ Cormay. Kurs tej pierwszej wystrzelił po tym, gdy poinformowała ona o wprowadzeniu do obrotu maseczek medycznych. Cormay zaprezentował z kolei nowe szybkie testy na koronawirusa o rzekomej bardzo wysokiej skuteczności.

Na wysokich miejscach nie zabrakło państwowych gigantów. Szczególnie dużo działo się na Orlenie. W lipcu Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos, jednak uzależniła je od wywiązania się z bardzo istotnych zobowiązań. Orlen poinformował ponadto o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie połączenia z kolejnym podmiotem, a ma być nim PGNiG. Inwestorzy poznali również wyniki za II kwartał 2020 roku, w którym Orlen osiągnął prawie 4 mld zł zysku netto. W większości były to jednak zyski wyłącznie księgowe w związku z wcześniejszym nabyciem akcji Energi.

Szczególnie wartym uwagi wydarzeniem był także spadek aż na siódme miejsce w rankingu CD Projektu, który jeszcze do niedawna przez wiele miesięcy nie oddawał pozycji lidera. Największy polski producent gier ustanowił w lipcu program motywacyjny dla pracowników na lata 2020-2025. W celu realizacji poprzedniego programu motywacyjnego spółka rozpoczęła natomiast skup do 516,7 tys. akcji własnych.

Branża medyczna króluje na forum

Także na forum Bankier.pl największą popularnością cieszył się Biomed Lublin, na którego temat w ciągu miesiąca powstało aż ponad 30 tysięcy postów. Wysokie miejsca zajęły również inne spółki z branży medycznej, a więc Mercator oraz 4Mass. Pierwszą piątkę w lipcu dopełniły wspomniane już XTB, a także producent gier The Farm 51.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - lipiec 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w lipiec 1. Biomed-Lublin BML 31093 2. Mercator MRC 22145 3. XTB XTB 19951 4. 4Mass 4MS 16730 5. The Farm 51 F51 10799 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.