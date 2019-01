Ile kosztuje pożyczenie w banku 20 000 zł? Najtańsze oferty oznaczają dla kredytobiorcy niecałe 500 zł raty miesięcznej i zapewniają kilka dodatkowych usług, które mogą być nie do przecenienia dla budżetu domowego.

Sprawdziliśmy koszty kredytów gotówkowych, jakie małżeństwo może otrzymać w bankach. Modelowa rodzina (33-letni mężczyzna i 31-letnia kobieta) zarabiają w sumie 5000 zł netto miesięcznie (dochody rozkładają się po równo, ale mężczyzna pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a kobieta do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia). Nie posiadają aktualnie żadnych kredytów, a ich historia kredytowa jest czysta jak łza. Są też dla banku zupełnie nowymi klientami.

Najlepsze kredyty gotówkowe na 20 000 zł na 4 lata

Urozmaiciliśmy jednak dotychczasowe rankingi kredytów gotówkowych o warunki dodatkowe. Tym razem poza samym kosztem kredytu (maks. 10 pkt.) uwzględniamy także to, czy kredyt można zaciągnąć bez wychodzenia w domu (dodatkowe 2 pkt.) oraz czy dostępna jest karencja w spłacie kredytu już w pierwszych miesiącach od uruchomienia umowy (dodatkowe 3 pkt.). Łącznie banki mogły zebrać maksymalnie 15 pkt. rankingowych.

Najlepsze kredyty gotówkowe na 20 000 zł na 48 miesięcy (bez ubezpieczenia) - wyniki końcowe Lp. Bank Produkt Punktacja Koszt Dostępność online Karencja w spłacie Suma 1. Santander Consumer Bank Mistrzowski Kredyt Gotówkowy 8 2 3 13 2. Santander Bank Polska Kredyt gotówkowy z niską prowizją 10 2 0* 12 3. Alior Bank Pożyczka gotówkowa 9 2 0 11 4. Nest Bank Nest Gotówka 9 0 0* 9 5. Credit Agricole Bank Polska Koncertowa Pożyczka 7 2 0 9 6. Bank Millennium Pożyczka gotówkowa 3 0 0 3 7. PKO Bank Polski Mini Ratka 2 0 0 2 *w Nest Banku karencja w spłacie dostępna dopiero po wykupieniu pakietu usług dodatkowych, w Santander Banku Polska dostępna dopiero po co najmniej 6 miesiącach spłaty kredytu Źródło: Opracowanie Bankier.pl na podstawie kalkulacji i informacji banków

Analizując wspomniane trzy czynniki różnicujące ofertę, w końcowej klasyfikacji zwyciężył Santander Consumer Bank. Oferta Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego jest obecnie jedną z najtańszych w ofercie banków w Polsce, a dodatkowo jako jedyna w rankingu zapewnia karencję w spłacie do 3 miesięcy tuż po podpisaniu umowy. Santander Consumer Bank wciąż dba także o to, by umożliwić swoim klientom załatwienie wszelkich formalności bez wychodzenia z domu – kredyt możemy zawnioskować zdalnie, czy to wypełniając formularz na stronie internetowej, czy kontaktując się z infolinią.

Ile kosztuje kredyt na 20 000 zł?

W czołówce znalazł się jeszcze Santander Bank Polska – do niedawna Bank Zachodni WBK, oraz Alior Bank. Oba zaproponowały nieco korzystniejsze cenowo warunki kredytowania, ale straciły punkty za brak dostępności karencji w spłacie. W Santander Banku Polska co prawda można z niej skorzystać, ale dopiero po 6 miesiącach sumiennego regulowania rat kredytowych. Zarówno w Santander Banku Polska jak i Alior Banku kredyt na taką kwotę i okres można zaciągnąć bez wizyty w oddziale.

Najlepsze kredyty gotówkowe na 20 000 zł na 48 miesięcy (bez ubezpieczenia) - informacje uzupełniające Bank Produkt Oproc. Prowizja Rata miesięczna RRSO Całkowity koszt kredytu Santander Consumer Bank Mistrzowski Kredyt Gotówkowy 3,99% 9,80% 500,43 zł 9,71% 4 020,87 zł Santander Bank Polska Kredyt gotówkowy z niską prowizją 6,89% 1,99% 488,56 zł 8,33% 3 447,81 zł Alior Bank Pożyczka gotówkowa 5,90% 5,90% 498,16 zł 10,44% 3 911,53 zł Nest Bank Nest Gotówka 5,90% 5,00% 493,46 zł 8,90% 3 682,83 zł Credit Agricole Bank Polska Koncertowa Pożyczka 9,99% 0,00% 507,16 zł 10,47% 4 343,42 zł Bank Millennium Pożyczka gotówkowa 8,20% 6,10% 490,14 zł 12,11% 4 746,64 zł PKO Bank Polski Mini Ratka 8,99% 4,99% 523,74 zł 12,35% 5 138,83 zł Źródło: Opracowanie Bankier.pl na podstawie kalkulacji banków

Koszt całkowity kredytu dla oferty Santander Consumer Banku wynosi 4020,87 zł i rozłożony jest na 48 równych rat po 500,43 zł każda. Miesięczne obciążenie w pozostałych ofertach z podium zestawienia są tylko niewiele niższe – w Santander Banku Polska rata wynosi 488,56 zł (całkowity koszt kredytu 3447,81 zł), a w Alior Banku 498,16 zł (całkowity koszt kredytu 3911,53 zł).

Rozpiętość całkowitego kosztu kredytu na 20 000 zł w analizowanych w zestawieniu ofertach zawiera się w widełkach od ok. 3500 zł do nawet ponad 5000 zł. Oznacza to, że za pożyczenie 20 000 zł na 48 miesięcy trzeba będzie czasem zapłacić bankowi nawet ¼ tej kwoty.

Mateusz Gawin