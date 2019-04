Lidl rusza za sklepem internetowym

Już 5 kwietnia Lidl uruchomi swój sklep internetowy - dowiedziały się Wiadomości Handlowe. Platforma wychodzi z formy pilotażowej i będzie uruchomiona pod koniec tego tygodnia.

Jak ustaliły "WH", Lidl szykował się już długo do wejścia w świat e-commerce. Pierwszymi takimi działaniami były: uruchomienie serwisu Winnica Lidla, gdzie klienci mogli zamawiać alkohol z odbiorem w sklepach oraz Lidl Podróże. Adres nowego sklepu internetowego to lidl-sklep.pl.

W sklepie internetowym Lidla nie będzie jednak można kupić produktów spożywczych i nie zanosi się na to, aby miało to ulec zmianie. Na platformie będzie można nabyć produkty non-food, w ofercie pojawią się towary niedostępne w fizycznych placówkach Lidla, co pozwoli sieci rozszerzyć asortyment bez konieczności powiększania powierzchni sklepowych.

Zakupów będzie można dokonać z odbiorem osobistym w sklepach Lidla lub z dostawą do domu. Jak podają Wiadomości Handlowe, od ubiegłego roku Lidl stawia przy placówkach Paczkomatu InPostu, które prawdopodobnie staną się miejscem odbioru e-zamówień.

WS