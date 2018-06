Kowalczyk: Dotacje do termomodernizacji i wymiany pieców sięgną nawet 90 proc. kosztów inwestycji

Dotacje państwa na termomodernizację domów i wymianę pieców na ekologiczne mogą sięgnąć nawet 90 proc. kosztów takiej inwestycji - poinformował PAP minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że od nowego roku ma być ulga podatkowa dla zamożniejszych.

Minister wyjaśnił, że nowy program antysmogowy będzie miał dwa komponenty: pierwszy - to wymiana pieca węglowego na bardziej ekologiczny, np. pompę ciepła, piec gazowy, piece na biomasę czy przyłącze do sieci ciepłowniczej; drugi to termomodernizacja domu. Jeżeli właściciel nieruchomości ocieplił swój dom wcześniej, będzie mógł się starać o dopłatę do wymiany pieca.

Kowalczyk dodał, że dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wahać się od 32 do 90 proc. i będą zależeć od dochodu na osobę w rodzinie. Im dochód będzie wyższy, tym dotacja będzie spadać o 10 proc. Najzamożniejsi (powyżej 1600 zł netto na osobę w rodzinie) będą mogli liczyć na razie na dotację w wysokości 32 proc. kosztów inwestycji. Resort środowiska szacuje, że remont domu plus wymiana ciepła mają kosztować maksymalnie do 53 tys. zł.

Minister dodał, że dotacje dla najbogatszych od nowego roku ma zastąpić ulga podatkowa, na kształt kiedyś obowiązującej ulgi remontowej.

"Ulga zostanie wprowadzona od 2019 roku. Ma to związek z generalną zasadą dotyczącą prawa podatkowego mówiącą, że nowe zasady powinny zacząć obowiązywać od nowego roku podatkowego. Ta kwestia została już uzgodniona z resortem finansów" - powiedział.

Budżet programu ma być też wyższy i wynieść ok. 50 mld zł przez 12 lat - poinformował Kowalczyk. Wcześniej miało to być ok. 25 mld zł.

autorzy: Michał Boroń, Katarzyna Fiuk

