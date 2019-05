KNF wprowadza kuratora do Plus Banku

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Celem jest poprawa sytuacji finansowej instytucji należącej do Zygmunta Solorza-Żaka. Nadzorca do tej roli wyznaczył Wojciecha Ławeckiego.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w komunikacie o ustanowieniu z dniem 31 maja 2019 r. kuratora w Plus Banku. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez zasiadających w komisji członków. Rolę kuratora przyznano Wojciechowi Ławeckiemu, który zgodnie z uzasadnieniem nadzorcy, posiada wszystkie niezbędne kompetencje i daje rękojmię wiedzy i doświadczenia.

„Celem zastosowanie środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych” – czytamy w komunikacie KNF.

Przypomnijmy, że kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku, a jego wskazanie nie ogranicza uprawnień organów statutowych spółki. KNF podkreśla, że wprowadzenie przedstawiciela nadzorcy do banku nie wpływa w żaden sposób na świadczenie przez niego usług na rzecz klientów.

Plus Bank należy do grupy najmniejszych banków komercyjnych działających w Polsce. Jego większościowym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz-Żak. Instytucja miała na koniec 2017 r. aktywa w wysokości 2,5 mld zł i zgromadziła depozyty w wysokości nieco ponad 2,3 mld zł. Słabą stroną banku jest wyposażenie w kapitał – na koniec 2017 r. współczynnik wypłacalności znajdował się na poziomie niewiele przewyższającym minimalne wymogi – 8,12 proc.

W poprzednich latach KNF wielokrotnie ustanawiała kuratorów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Takie działania w przypadku banków komercyjnych pojawiły się dopiero w tym roku. W połowie maja 2019 r. KNF wprowadził kuratora do Idea Banku. W tym przypadku komisja przypisała mu nieco inne zadania, m.in. wsparcie w procesie tworzenia programu działań naprawczych. Instytucją pełniącą rolę kuratora w Idea Banku jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Michał Kisiel