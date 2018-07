Glapiński: Połączenie KNF z NBP przyczyniłoby się do większego bezpieczeństwa finansowego Polski

Połączenie KNF z NBP przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polski - powiedział w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że nadal występują niepewności w sektorze SKOK-ów.

"Jak co roku zwracam uwagę, od pierwszego swojego wystąpienia, że zarządzanie kryzysowe i wspieranie stabilności finansowej uległoby istotnemu wzmocnieniu przez integrację nadzoru finansowego z Narodowym Bankiem Polskim. Połączenie KNF z NBP przyczyniłoby się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Niekwestionowana niezależność banku centralnego pozwoliłaby efektywnie sprawować funkcje nadzorcze" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie.

Zwrócił uwagę na zmiany w zakresie własności w sektorze bankowym, który nastąpił w ub. roku.

"Obecnie ponad połowa aktywów sektora bankowego znajduje się w polskich rękach. Mam nadzieję, że powrót polskiego kapitału do sektora bankowego przyczyni się do dalszego wzmocnienia jego stabilności, a co za tym idzie - do rozwoju polskiej gospodarki" - podsumował szef banku centralnego.

Już jako kandydat na prezesa NBP w 2016 r. Glapiński mówił, że NBP powinien ponownie sprawować nadzór nad systemem bankowym. Według niego, działanie na rzecz utrzymania stabilności systemu bankowego byłoby wtedy skuteczniejsze.

"Mamy pewne niepewności w sektorze SKOK-ów, nad którym KNF cały czas pracuje" - powiedział Glapiński.

PAP pud/ gor/ ISBNews