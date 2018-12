5 pułapek w kredytach – Rzecznik Finansowy ostrzega

Co robić z kosztownym poręczeniem?

„W przypadku gdy koszt poręczenia nie był doliczony do pozaodsetkowych kosztów kredytu, a po jego doliczeniu pozaodsetkowe koszty kredytu przekraczają limit wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca powinien zażądać w reklamacji zwrotu kwoty przekraczającej ten limit. Jeśli poręczenie było warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu, kredytobiorca powinien dodatkowo zakwestionować brak wliczenia kosztu poręczenia do całkowitego kosztu kredytu, przez co de facto został on wprowadzony w błąd co do rzeczywistego kosztu kredytu. W reklamacji koniecznie trzeba zatem złożyć zastrzeżenie co do wysokości naliczanych opłat związanych z refinansowaniem pożyczki i domagać się zwrotu nadpłaconych kwot. Jeśli reklamacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można zgłosić się z wnioskiem o postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego” – czytamy w raporcie Rzecznika.