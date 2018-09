Strata netto Idea Banku w II kw. '18 wyniosła 404,6 mln zł.

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 404,6 mln zł wobec 53,9 mln zł zysku netto przed rokiem - poinformował bank w raporcie.

Strata netto to efekt utworzenia szeregu rezerw i odpisów oraz korekt. W połowie sierpnia bank dokonał odpisów w wys. 190 mln zł i zawiązał rezerwy na 128 mln zł. Przy okazji piątkowej publikacji raportu półrocznego Idea Bank poinformował o utworzeniu dodatkowych rezerw, które obciążyły skonsolidowany wynik o około 98 mln zł.

W rezultacie Grupa Idea Banku zaraportowała współczynniki kapitałowe poniżej poziomów wymaganych przepisami prawa tj. CAR na poziomie 9,77 proc. oraz Tier 1 na poziomie 8,21 proc.

W związku z powyższym Bank przygotował i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie planu ochrony kapitału, którego celem jest przedstawienie działań mających na celu przywrócenie współczynników na poziom pozwalający spełnienie wymogów połączonego bufora do końca 2020 roku.

Bank planuje zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcję kosztów działania banku, stopniową modyfikację struktury bilansu, prowadzącą do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizację modelu sprzedaży pozwalającą na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów.

Wskaźniki płynnościowe Idea Banku w pierwszym półroczu utrzymane zostały powyżej wymagań regulacyjnych tj. NSFR na poziomie 135 proc. oraz LCR na poziomie 162 proc.

W pierwszym półroczu Grupa zmniejszyła koszty działania o 12 proc. (tj. do 256,8 mln zł). Spadek ten przede wszystkim wynika z dekonsolidacji spółki Idea Leasing, która miała miejsce w drugim półroczu 2017 roku.

Ponadto w pierwszym półroczu 2018 roku Grupa osiągnęła wyższy wynik z tytułu odpisów (158,9 mln zł, tj. wzrost o 10 proc. r/r), co wynika w głównej mierze z rozpoznania wyższych odpisów na należności faktoringowe.

Na koniec czerwca wartość sumy bilansowej Grupy utrzymała się na poziomie zbliżonym z końca 2017 roku i wyniosła 23873,4 mln zł. Saldo depozytów terminowych klientów osiągnęło poziom 15930,9 mln zł (+21 proc. r/r) a saldo na rachunkach bieżących 3 135,9 mln zł (-6 proc. r/r).

Wynik prowizyjny w pierwszym półroczu 2018 roku ukształtował się na poziomie minus 144,1 mln zł w porównaniu do 155,7 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.W

Niższy wynik prowizyjny to przede wszystkim efekt zawiązania rezerwy na zwroty prowizji od produktów inwestycyjnych z UFK, jak również zawiązanie rezerwy na zwroty prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu. Istotny wpływ na spadek ww. wyniku miała również korekta błędów dotyczących poprzednich okresów.

Wynik odsetkowy Idea Banku w pierwszym półroczu 2018 roku był niższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o 9 proc.. Wpływ na to miał wzrost o 20 proc. kosztów odsetkowych banku, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztu finansowania Banku o 37 p.p. r/r.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących odzwierciedla wzrost i dojrzewanie portfela kredytowego. W pierwszym półroczu 2018 roku ww. koszt wyniósł 158,9 mln zł i był wyższy o 14,3 mln zł r/r.

Wskaźnik koszty/dochody na koniec czerwca wynosi 141 proc. wobec 42 proc. rok wcześniej.

Idea Bank specjalizuje się w obsłudze klientów w segmencie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych i kapitałowych. (PAP Biznes)

