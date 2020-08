Ssangyong Motor Company wypowiedział spółce BAH umowę dystrybucyjną w Polsce

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce Ssangyong Polska z grupy British Automotive Holding - poinformował BAH w komunikacie. Oznacza to konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego wartość udziałów w Ssangyong Polska w jednostkowym sprawozdaniu BAH w wysokości 1,08 mln zł.

Umowa dystrybucyjna została zawarta 6 maja 2019 roku. Jej przedmiotem było świadczenie przez Ssangyong Polska usług autoryzowanego importera i dystrybutora pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski.

Zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa wygasa z dniem złożenia stosownego oświadczenia bez dodatkowego terminu wypowiedzenia, tj. z dniem 24 sierpnia 2020 roku. Papiery BAH notowane na warszawskiej GPW reagują na ten komunikat blisko 10-proc. przeceną.

W przesłanym dokumencie Ssangyong Motor Company oczekuje kontynuacji świadczenia przez Ssangyong Polska usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski do momentu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez Ssangyong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zarząd British Automotive Holding analizuje zasadność i skuteczność wypowiedzenia przez Ssangyong Motor Company umowy dystrybucyjnej.

Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej będzie skutkować koniecznością utworzenia odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce Ssangyong Polska na poziomie sprawozdania jednostkowego BAH za I półrocze 2020 r. w wysokości 1,08 mln zł oraz na poziomie sprawozdania jednostkowego British Automotive Polska za I półrocze 2020 r. (podmiotu zależnego od BAH) - w wysokości 9,03 mln zł.

Przypomnijmy, że wcześniej BAH współpracował z Jaguarem Land Roverem i było to jego główne źródło przychodów. Również ten kontrakt BAH jednak utracił, czego efektem była blisko 90-proc. przecena akcji. (PAP Biznes)

