Poszkodowani w wyniku wstrząsu w kopalni Rudna w Polkowicach

Jedna z osób poszkodowanych w wyniku sobotniego wstrząsu w kopalni "Rudna" w Polkowicach nie żyje; poszkodowanych zostało sześciu innych górników; akcja ratownicza została zakończona - oświadczyła w TVP Info rzeczniczka KGHM Anna Osadczuk.

"Mamy siedem osób poszkodowanych, w tym jedna osoba nie żyje" - poinformowała Osadczuk.

Rzeczniczka podkreśliła jednocześnie, że pod powierzchnią nie ma więcej osób. "Akcja ratownicza została zakończona" - powiedziała.

Wcześniej Osadczuk informowała, że poszkodowanych zostało w sumie czterech górników, z których jeden był poszukiwany. Jak mówiła później, "w toku akcji" do lekarzy zgłosiły się kolejne trzy osoby.

Dopytywana, w jakim stanie są poszkodowani górnicy, którzy zostali wydobyci na powierzchnię, rzeczniczka KGHM odparła, że te trzy osoby zostały przebadane przez lekarzy kopalni, którzy oceniają ich stan "jako ciężki". "Dwóch z nich ma połamane kończyny, trzeci ma ogólne obrażenia; dalej ich stan będą oceniać lekarze ze szpitali" - doprecyzowała.

Osadczuk wskazała że był to "wstrząs samoistny". "To oznacza, że odezwał się górotwór, taka jest natura. Takich wstrząsów w kopalni na dobę jest co najmniej kilka, nie tak mocnych, ale wstrząsy się zdarzają, ponieważ górotwór jest żywą skałą, która cały czas pracuje" - zaznaczyła. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ hgt/