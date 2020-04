Poczta zeskanuje list polecony i dostarczy do eSkrzynki

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Pocztą Polską uruchomiły nową usługę – polecony z eSkrzynki. Umożliwia ona odczytywanie listów poleconych bez wychodzenia z domu. Skan korespondencji zostanie dostarczony przez pocztę do elektronicznej skrzynki odbiorcy.

Usługa jest dla chętnych – resort zapewnia, że bez zgody odbiorcy nie będzie możliwe otwarcie koperty i zeskanowanie listu. Żeby otrzymywać korespondencję w wersji elektronicznej, trzeba będzie o to wystąpić. Ministerstwo zapewnia też, że listy będą przesyłane bezpiecznie, z zachowaniem tajemnicy korespondencji.

- To projekt, nad wdrożeniem którego pracowaliśmy od dawna. Obecna sytuacja przyspieszyła tylko jego realizację - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - To kolejny dowód na to, że w czasie, w jakim się znaleźliśmy - cyfryzacja jest naszym sprzymierzeńcem. To także kolejny powód, dla którego warto założyć profil zaufany - dodaje szef MC.

W wersji elektronicznej będzie można otrzymać tylko korespondencję, czyli listy. Tą drogą nie dotrą do odbiorcy pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania czy komorników sądowych. Po nie nadal trzeba udać się na pocztę. Elektronicznie będzie można otrzymać na przykład list z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i wiele innych.

Aby odczytywać elektronicznie listy potrzebny będzie profil zaufany. eSkrzynkę można sobie założyć na stronie www.gov.pl . Usługa jest bezpłatna.

Jak to ma wyglądać w praktyce? W eSkrzynce odbiorca znajdzie zeskanowaną kopertę oraz jej zawartość. Dodatkowo, po miesiącu od zeskanowania przesyłka trafi do odbiorcy w swojej oryginalnej, papierowej formie (bez awizo, nie trzeba będzie iść po nią na pocztę). Datą doręczenia przesyłki będzie dzień, w którym odbiorca odbierze plik z eSkrzynki. Jeśli tego nie zrobi, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu przesyłki. To dwa tygodnie od dnia następnego od zamieszczenia dokumentu w eSkrzynce.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, usługa w opublikowanej dziś formule to rozwiązanie na czas pandemii i wychodzenia z najostrzejszych obostrzeń. Będzie dostępna do 30 września 2020 r.

Wojciech Boczoń