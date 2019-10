Elektrobudowa uzgadnia z dostawcami i podwykonawcami sposób i termin spłaty zadłużenia

Elektrobudowa prowadzi rozmowy z wierzycielami, którego celem jest zawarcie porozumień ze wszystkimi podwykonawcami i dostawcami – regulujących sposób i terminy spłaty zobowiązań w najkrótszym możliwym okresie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

"Uzgodnienie z wierzycielami zasad uregulowania naszych zobowiązań to bardzo ważny proces. Wiemy, że wielu kontrahentów może być zaniepokojonych opóźnieniami w płatnościach i przejściowo ograniczoną dostępnością przedstawicieli spółki, co jest spowodowane intensywną pracą zespołu nad restrukturyzacją finansową. Naszym zamiarem jest dotarcie do wszystkich wierzycieli w ciągu najbliższych tygodni" - powiedział wiceprezes Elektrobudowy Adam Świgulski.

Podczas spotkań z wierzycielami Elektrobudowa przedstawia dotychczasowe działania zarządu związane z restrukturyzacją finansową.

"Jesteśmy zbudowani faktem, że większość naszych kontrahentów wyraża zrozumienie wobec obecnej sytuacji spółki, chcą zawrzeć porozumienia co do spłat wierzytelności i kontynuować współpracę z Elektrobudową – powiedział Świgulski.

Elektrobudowa prowadzi od dłuższego czasu restrukturyzację finansową, której celem jest zwiększenie płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami, doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania wszystkich należności wobec spółki i docelowo zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień oraz źródeł jego finansowania.

Kluczowy element tego procesu stanowi ustalenie z instytucjami finansującymi umowy restrukturyzującej finansowanie. Prace nad tą umową znajdują się obecnie w końcowej fazie.

Obok umowy regulującej zasady krótko- i długoterminowego finansowania Elektrobudowa koncentruje się na pozyskaniu dodatkowego kapitału z emisji akcji. 4 października spółka rozpoczęła proces emisji akcji serii F oraz pracuje równolegle nad dodatkowym finansowaniem, rozważa m.in. emisję obligacji.

Intencją Elektrobudowy pozostaje przeprowadzenie tych działań w najkrótszym możliwym terminie.

Elektrobudowa działa w branży elektroinstalacyjnej, zajmuje się produkcją urządzeń elektroenergetycznych (w czterech zakładach produkcyjnych), generalnym wykonawstwem na potrzeby energetyki i przemysłu oraz usługami elektroinstalacyjnymi. Spółka działa w kraju oraz w ponad 40 krajach świata jako wykonawca prac elektroinstalacyjnych oraz dostawca własnych urządzeń – m.in. na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, Australii, Ameryce Południowej i Środkowej.

Elektrobudowa od 1996 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. (PAP Biznes)

pr/