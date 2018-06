Ponad milion złotych nagród dla członków rządu Szydło w 2016 r.

W 2016 r. ministrowie rządu Beaty Szydło otrzymali nagrody w wysokości ponad 1 mln zł - poinformowali w piątek posłowie PO: Mariusz Witczak i Marcin Kierwiński. Informacje te posłowie uzyskali w czwartek w kancelarii premiera.

Witczak podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że politycy Platformy od wielu miesięcy starali się uzyskać informacje na temat wysokości nagród przyznanych ministrom w 2016 r. "I wreszcie dotarliśmy do tych danych; otrzymaliśmy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wypłacanych dodatkowych świadczeń pieniężnych za 2016 rok. I to jest lista pazerności PiS" - dodał poseł PO.

W 2016 r. ministrom rządu Beaty Szydło wypłacono w sumie ponad 1 mln złotych. Po 33 tys. złotych otrzymali ministrowie: spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, obrony narodowej Antoni Macierewicz, energii Krzysztof Tchórzewski, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Sama ówczesna premier dostała 15 tys. złotych.

Bum❗️Po 4 miesiącach interwencji dotarliśmy do „drugich pensji” polityków PiS wypłacanych w 2016.

„Drugie pensje” PiS za 2016 i 2017 muszą być zwrócone do bydżetu. Gdyby nie ujawnienie tych kwot wypłacaliby sobie dalej. Ujawnienie 2016 razem z @MKierwinski i @mswitczak 💪 pic.twitter.com/HFo7LKlvhg — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) June 15, 2018

Kierwiński poinformował, że z dokumentów, które Platforma otrzymała z KPRM wynika, że w maju 2018 r. te pieniądze zostały przekazane Caritasowi. "Nie chcemy ufać tej władzy - władzy, która połaszczyła się na pieniądze publiczne, że rzeczywiście przekazali wszystkie pieniądze niesłusznie pobrane na Caritas. Żądamy dowodów, żądamy, aby wszystkie przelewy (...) za 2017 i 2016 rok zostały pokazane opinii publicznej" - powiedział poseł PO.

W 2017 r. 1,5 mln zł nagród dla ministrów rządu Beaty Szydło

Prawie 1,5 mln zł – tyle łącznie nagród otrzymali w 2017 r. ministrowie rządu Beaty Szydło. Na konto byłej Prezes Rady Ministrów trafiło dodatkowe 65 tys. zł, największą premią mógł pochwalić się jednak ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Ministrowie przekazali nagrody na Caritas

Beata Szydło przyznała łącznie swoim współpracownikom w ubiegłym roku dokładnie 1 464 100 zł. Najhojniej nagrodzonym ministrem był Mariusz Błaszczak, który wzbogacił się o 82 100 zł. Drugą najwyższą nagrodę, w wysokości 75 100 zł otrzymał obecny premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Anna Zalewska. Beata Szydło dostała najniższą nagrodę wśród konstytucyjnych ministrów – 65 100 zł. Tyle samo przyznano ośmiu innym członkom jej rządu.

Na początku kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że "ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne do Caritasu". W maju szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, że "sprawa jest tak naprawdę zamknięta, dlatego że termin, który był wyznaczony, żeby podjąć tę decyzję i ewentualnie przekazać te środki do Caritasu, minął o północy - to była godzina 24, 15 maja". "Jestem przekonany, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy ministrowie, wiceministrowie, którzy otrzymali te nagrody, dostosowali się do wytycznych kierownictwa partii i je przekazali" - podkreślił Dworczyk.

(PAP)

autorka: Marta Rawicz

mkr/ par/