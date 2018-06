Lidl vs Biedronka - tak rosły wynagrodzenia

W ostatnim czasie pracownicy budżetówki protestowali, ponieważ nie chcieli zarabiać tyle, co kasjerzy w Biedronce czy w Lidlu. Płace tam - w porównaniu z innymi sektorami - realnie rosną. Gdzie bardziej opłaca się pracować na kasie? Sprawdzamy dwa najpopularniejsze dyskonty.

Płace w sektorze handlu systematycznie idą w górę - w czerwcu 2017 roku były wyższe o 7,64 proc. Wzrasta konsumpcja dzięki między innymi rekordowo niskiemu bezrobociu, dostępności pracy i dodatkowym środkom wypłacanym w przypadku wychowywania więcej niż dwójki dzieci. Płace w Lidlu i Biedronce rosły nawet dla pracowników najniższego szczebla. Wojna o nich trwa nadal.

Zarobki w Biedronce

- Jesteśmy zdeterminowani, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze handlowym. Dlatego regularnie dokonujemy przeglądu wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych dla pracowników. W wyniku tego przeglądu zdecydowaliśmy, by od stycznia 2018 roku podnieść pensje naszych pracowników sklepów od 200 do 550 zł brutto w zależności od stażu pracy, lokalizacji oraz stanowiska. Wprowadzona od stycznia br. podwyżka wynagrodzeń była czwartą w JMP od 2016 roku - mówi w rozmowie z Bankier.pl Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska.

Płace dla sprzedawców i magazynierów rosną w zależności od stażu. Na magazynie pracownicy zarabiają więcej niż osoby wykonujące swoje obowiązki w charakterze sprzedawcy-kasjera. W 2010 roku płaca nowo zatrudnionego pracownika sklepu w Jeronimo Martins Polska wynosiła od 1730 do 1970 złotych brutto, a nowo zatrudnionego pracownika magazynu - od 1900 do 2170 zł brutto.

Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 2650-3250 zł brutto dla pracownika sklepu oraz 3050-3750 zł brutto dla pracowników magazyny.

Wynagrodzenie kasjera-sprzedawcy w Biedronce Rok Płaca nowo zatrudnionego pracownika Płaca po 1. Roku stażu Płaca po 2. Roku stażu Płaca po trzecim roku stażu 2010 1730-1970 1780-2100 1780-2100 1840-2190 2012 1870-2120 1910-2230 1910-2230 1970-2340 2014 2000-2210 2100-2320 2100-2320 2200-2420 2015 2000-2210 2100-2320 2100-2320 2200-2420 2016 2300-2600* 2400-2700* 2400-2700* 2600-2900* 2017 2450-2750* 2550-2850* 2550-2850* 2750-3050* 2018 2650-3250* 2750-3350* 2450-3350* 2950-3550* * w tym dodatek za brak nieplanowanych nieobecności Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Jeronimo Martins Polska

Różnica między najniższym wynagrodzeniem w 2010 roku w stosunku do tego w 2018 roku wynosi 920 złotych. Płace rokrocznie były wyższe, poza latami 2014-2015, kiedy to pracodawca nie zaplanował podwyżek wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracownika magazynu w Biedronce Rok Płaca nowo zatrudnionego pracownika Płaca po 1. Roku stażu Płaca po 2. Roku stażu Płaca po trzecim roku stażu 2010 1900-2170 2110-2380 2110-2380 2220-2490 2012 2040-2320 250-2530 2250-2530 2380-2660 2014 2170-2380 2370-2600 2370-2600 2510-2740 2015 2200-2380 2420-2600 2420-2600 2560-2740 2016 2700-2850* 2900-3050* 2900-3050* 3150-3300* 2017 2850-3000* 3050-3200* 3050*-200* 3300-3450* 2018 3050-3550** 3250-3750** 3200-3750** 35000-4000** * w tym dodatek za brak nieplanowanych nieobecności ** w zależności od obowiązków magazyniera (Magazynier lub Magazynier kompletacji) Podane wartości nie zawierają premii, nagród i dodatków przysługujących pracownikom z tytułu przykładowo: osiąganych wyników, nagrody rocznej bądź pełnioych dodatkowych funkcji; Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Jeronimo Martins Polska

Płace pracowników magazynu są wyższe od sprzedawców. Najniższa stawka dla nowo zatrudnionego pracownika wzrosła w stosunku do 2018 roku o 1150 złotych - w ich przypadku nie było również zastoju w płacach - w 2015 nastąpił ich wzrost, jednak nie był on tak znaczący jak w kolejnych latach. Największa różnica w wynagrodzeniach nastąpiła między 2015 a 2016 rokiem. Wówczas płaca wzrosła o 500 złotych brutto. Warto jednak dodać, że jest to stawka przysługująca pracownikowi razem z dodatkiem za brak nieplanowanych nieobecności.

Lidl oferuje swoim pracownikom stawki nieco wyższe niż Jeronimo Martins Polska. Są one zależne, podobnie jak w przypadku Biedronki, od lokalizacji sklepu.

Dla przykładu w centrum Warszawy pracownicy mogą liczyć na znacznie wyższe stawki niż w rzadko odwiedzanych marketach na terenie mniejszych miast.

Wynagrodzenie kasjera-sprzedawcy w Lidlu Rok Płaca nowo zatrudnionego pracownika Płaca po 1. Roku stażu Płaca po 2. Roku stażu 2016 2400-2850 2600-3200 2850-3250 2017 2550-3300 2750-3500 3000-3800 2018 2800-3550 2950-3750 3150-4050 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Lidl Polska

Minimalna płaca w Lidlu w ciągu zaledwie trzech lat wzrosła o 400 złotych, aby w 2018 proponować zatrudnionym stawkę wyższą o 700 złotych od minimalnego wynagrodzenia o pracę. Obecnie maksymalna pensja kasjera-sprzedawcy po drugim roku stażu jest również wyższa o 700 złotych w porównaniu do stawek proponowanych w Jeronimo Martins Polska.

Wynagrodzenie magazyniera w Lidlu Rok Płaca nowo zatrudnionego pracownika Płaca po 1. Roku stażu Płaca po 2. Roku stażu 2016 2550-2950 2800-3150 3150-3600 2017 2850-3400 3150-3600 3350-4000 2018 3000-3550 3300-3750 3500-4150 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Lidl Polska

Co ciekawe, do 2016 roku to Biedronka oferowała wyższe płace dla początkujących pracowników magazynu. Najniższa płaca nowo zatrudnionego magazyniera wyniosła w 2016 roku 2550 zł w Lidlu, a w Biedronce - 2700 złotych brutto z uwzględnieniem dodatku za brak nieplanowanych nieobecności. Lidl wyprzedził dyskont JMP już w kolejnym roku - w 2017 górna granica płacy dla magazyniera wynosiła 3400 złotych brutto, podczas gdy w Biedronce maksymalnie mogła wynieść 3000 złotych brutto.

Póki co w walce o płace faworytem jest Lidl Polska, który obecnie proponuje zatrudnionym stawki średnio o 100-150 złotych więcej niż jego główny konkurent na rynku. Ale z pewnością nie jest to ostatnie słowo obu firm.

Weronika Szkwarek