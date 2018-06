Gry trafią na Netfliksa? "Minecraft" pojawi się w serwisie już na jesieni

Netflix nawiązał współpracę z Telltale Games – firmą, która produkuje fabularne gry przygodowe. Gigant rynku VOD udostępni producentowi gier jedną ze swoich największych marek telewizyjnych – Stranger Things – pisze serwis techradar.com. To jednak nie wszystko – w serwisie Netflix ma pojawić się także specjalna grywalna adaptacja tradycyjnego wydania gry od Telltale.

Stranger Things pojawi się jako kolejny epizod fabularnego wydania bijącej rekordy popularności gry "Minecraft – Telltale Games" odpowiada za submarkę "Minecraft: Story Mode". Netflix dementuje jednak, że pojawi się ona jako produkt dostępny na własnej platformie. – Projekt z The Stranger Things będzie wydany przez Telltale w późniejszym terminie i nie w ramach usług Netflix. To część naszej strategii marketingowej i promocji serialu – wyjaśnił Netflix.

Nie oznacza to jednak, że "Minecraft" nie pojawi się w serwisie. Do seriali dostępnych na Netfliksie już na jesieni trafi specjalna pięcioodcinkowa adaptacja "Minecraft: Story Mode". Podobnie jak inne, dostępne już, produkcje tego typu (np. "Kot w Butach"), będzie to interaktywny serial – widz będzie decydował o tym, jak rozwinie się akcja w trakcie oglądania.

Netflix dementuje doniesienia, jakoby chciał inwestować w streaming gier za pośrednictwem swojego serwisu. – Nie planujemy wejścia na rynek gier. Istnieje szeroki zakres rozrywki dostępnej już dziś. Gry stały się coraz bardziej filmowe, ale widzimy w naszym serwisie miejsce na interaktywną narrację, a nie gry – napisało do redakcji techradar biuro prasowe Netfliksa.

