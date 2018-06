Czy dużo trzeba dopłacić za samochodowe NNW?

Ubezpieczyciele często proponują kierowcom zakup obowiązkowego OC razem z ubezpieczeniem NNW. Taki dodatek jest przydatny i dość często nie trzeba za niego płacić.

Obowiązkowe polisy OC dla kierowców są najważniejszym elementem oferty polskich ubezpieczycieli. Rocznie sprzedaje się 27 milionów takich polis. Razem z obowiązkowym OC często oferowane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl tłumaczą, komu przyda się polisa NNW. Kolejną ważną kwestią jest cena NNW. Dane Ubea.pl wskazują, że za takie dodatkowe ubezpieczenie czasem nie trzeba w ogóle płacić.

OC z dodatkiem niekiedy bywa nawet nieco tańsze

Przykładowy koszt ubezpieczenia NNW można sprawdzić w ramach prostej analizy. Uwzględnia ona dwa profile kierowców (młodego i doświadczonego), które zostały przygotowane przez analityków porównywarki Ubea.pl. Eksperci wspomnianej porównywarki obliczyli, jak różni się koszt ubezpieczenia dla przykładowych właścicieli Opla Corsy przy zakupie samego OC oraz pakietu OC + NNW.

Warianty uwzględniane w ramach analizy Wariant 1 (młody kierowca mieszkający w Łodzi):przykładowy klient ubezpieczyciela ma 22 lata. Ten kierowca uzyskał prawo jazdy 16 czerwca 2015 r. Przykładowy kierowca obecnie studiuje i nie posiada żony oraz dzieci. Młody klient ubezpieczyciela mieszka w Łodzi (kod pocztowy adresu zamieszkania: 90 - 001). Dwudziestodwuletni kierowca kupuje swoje pierwsze ubezpieczenie OC, bo właśnie nabył pierwszy samochód w życiu (Opla Corsę 1.2 16V Enjoy 5d z 2007 r.) Wariant 2 (doświadczony kierowca mieszkający w Łodzi):drugi z przykładowych kierowców ma obecnie 46 lat. Jego prawo jazdy zostało wydane 16 czerwca 1991 roku. Ten starszy klient ubezpieczyciela mieszka na terenie Łodzi (kod pocztowy adresu zamieszkania: 90 - 001) i pracuje jako urzędnik. Czterdziestosześciolatek ma żonę oraz dwoje dzieci (19 lat i 15 lat). Doświadczony kierowca posiada Opla Corsę 1.2 16V Enjoy 5d z 2007 r. i zniżkę wynoszącą aż 60% w ramach obecnej polisy OC. Tak duża zniżka wynika z bezszkodowej historii ubezpieczenia przez ostatnie 10 lat. Czterdziestosześciolatek od 2011 r. użytkuje obecny samochód.

Poniższa tabela przedstawia propozycje cenowe ośmiu lub dziewięciu ubezpieczycieli uwzględniające wcześniejsze założenia. "Warto zwrócić uwagę, że starszy kierowca nie może nabyć polis sprzedawanych pod marką You Can Drive. Te ubezpieczenia zostały bowiem zarezerwowane dla osób w wieku do 30 lat" - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

W poniższej tabeli widoczne jest ogromne zróżnicowanie proponowanych składek. Dotyczy ono zarówno polis OC, jak i pakietów OC + NNW. Wystarczy wspomnieć, że koszt ubezpieczenia OC dla młodego kierowcy waha się od 2424 zł (Benefia) od 4318 zł (Aviva). Większe procentowe różnice wysokości składki są widoczne w przypadku doświadczonego właściciela auta (Benefia - 588 zł, MTU - 1769 zł).

Komunikacyjne OC: przykładowe różnice wysokości składek dla polisy OC oraz pakietu OC + NNW* Nazwa ubezpieczyciela

↓



Składki dla założeń z Wariantu 1 (polisa bez NNW /polisa z NNW)





Składki dla założeń z Wariantu 2 (polisa bez NNW /polisa z NNW) Różnica składki

w Wariancie 1 związana z dokupieniem NNW Różnica składki

w Wariancie 2 związana z dokupieniem NNW Aviva 4318 zł/4367 zł

735 zł/747 zł

+49 zł

+12 zł Benefia 2424 zł/2362 zł 588 zł/618 zł

-62 zł

+30 zł Generali 3486 zł/3515 zł 1657 zł/1686 zł

+29 zł

+29 zł Gothaer 2816 zł/2854 zł 880 zł/918 zł

+38 zł

+38 zł Link4 3849 zł/3875 zł 623 zł/654 zł

+26 zł

+31 zł MTU 2636 zł/2636 zł 1769 zł/1769 zł

0 zł

0 zł Proama 3531 zł/3413 zł 1679 zł/1654 zł

-118 zł

-25 zł You Can Drive 2494 zł/2644 zł brak oferty

+150 zł

- UNIQA 2959 zł/2767 zł 1707 zł/1621 zł

-192 zł

-86 zł Średnia stawka dla analizowanych towarzystw

3168 zł/3159 zł

1205 zł/1208 zł











Polisa NNW najbardziej może przydać się kierowcy

Jeszcze ciekawsza wydaje się kwestia kosztu ubezpieczenia NNW. Tylko w niektórych przypadkach ubezpieczyciele każą sobie dopłacić za taką polisę. W Wariancie 1 dotyczącym młodego kierowcy, taka dopłata wynosi maksymalnie 150 zł, ale na ogół nie przekracza 50 zł. Doświadczony kierowca za NNW dopłaci maksymalnie 38 zł (patrz poniższa tabela). W przypadku oferty MTU, nie można mówić o koszcie polisy NNW, bo jest ona oferowana za darmo. Jeszcze bardziej interesującą politykę sprzedażową prezentują firmy Proama oraz UNIQA. W przypadku tych ubezpieczycieli, obydwaj kierowcy zapłacą mniej za pakiet OC + NNW, niż za samą polisę OC (bez żadnych dodatków). "Polityka sprzedażowa wspomnianych firm (Proama oraz UNIQA), prawdopodobnie jest ukierunkowana na sprzedaż klientowi jak największej liczby polis. Kierowcy posiadającemu więcej niż jedną polisę, w przyszłości łatwiej będzie można sprzedać inne ubezpieczenie (niekoniecznie komunikacyjne)" - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli zakup ubezpieczenia NNW wiąże się z zerowym kosztem albo nawet obniżką pakietowej składki, to większość kierowców bez wahania nabywa taki dodatek do OC. Trudno się temu dziwić, bo perspektywa uzyskania dodatkowej ochrony za darmo jest kusząca. Bezpłatne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków warto nabyć nawet jeśli limit odpowiedzialności ubezpieczyciela jest niski i wynosi np. tylko 10 000 zł - 15 000 zł na każdą osobę w pojeździe. Niezależnie od tego, czy kierowca dopłaci jakąś sumę za NNW, warto dokładniej zapoznać się z zakresem ochrony takiego dobrowolnego ubezpieczenia (m.in. z sumami gwarancyjnymi). "Właściciel samochodu osobowego powinien zdawać sobie sprawę, że wykupione ubezpieczenie NNW jest kluczowe tylko dla niego. W razie wypadku spowodowanego przez osobę prowadzącą dany pojazd, pasażerowie zawsze otrzymają zadośćuczynienie z obowiązkowego OC sprawcy. Właściciel pojazdu, który spowodował kolizję, nie może liczyć na podobną rekompensatę za własne obrażenia oraz ich skutki. Właśnie tę lukę w ochronie kierującego, wypełnia dobrowolna polisa NNW sprzedawana razem z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi" - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Źródło: Ubea.pl