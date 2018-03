Sescom - pierwszy tegoroczny debiutant na rynku głównym GPW

Na główny rynek przenosi się dziś Sescom, spółka notowana do tej pory na NewConnect. Ten powstały w 2008 roku dostawca usług technicznych dla placówek handlowych osiągał bardzo dobre wyniki, co przełożyło się na kurs akcji.

Grupa Kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu utrzymaniem technicznym sieci handlowych i usługowych. Oferta firmy to „facility management wspierający transformację digitalową”. Składają się na nią usługi zarządcze i techniczne oraz wspierające je platformy informatyczne. Sescom obsługuje sieci - od sieci urządzeń, stacji bazowych, przez sieci punktów handlowych i usługowych po sieci centrów dystrybucyjnych czy handlowych. Do klientów Sescomu należą m.in. C&A, CCC, 4F, KappAhl, Rossmann, Piotr i Paweł, RTV Euro AGD czy Go Sport.

Kluczowym segmentem rynku obsługiwanym przez spółkę jest handel detaliczny; pozostałe to bankowość i ubezpieczenia, sieci stacji paliw oraz telekomunikacja. Grupa obsługuje obecnie ponad 34 tys. placówek w Europie. Posiada 5 spółek zagranicznych, które odpowiadają na działalność na poszczególnych rynkach.

Sescom był notowany na rynku NewConnect od maja 2013 roku. W tym czasie akcje spółki dały inwestorom zarobić blisko 280 proc. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie prawie 90 mln zł.

„Nasza firma znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej i gotówkowej, o czym świadczą wysokie przepływy, ujemny dług, czy też systematycznie rosnący kapitał obrotowy. Dlatego mimo ambitnych planów rozwojowych, przy przyjściu na GPW, nie zdecydowaliśmy się na emisję akcji, a plany rozwojowe w najbliższej przyszłości chcemy finansować poprzez finansowanie bankowe i dotacje. Nie wykluczamy jednak emisji w przyszłości, gdy pojawią się kolejne projekty inwestycyjne uzasadniające taki cel – poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Sescomu Sławomir Halbryt.

30 września 2017 roku grupa zakończyła rok obrotowy 2016/17. Narastająco po czterech kwartałach jej przychody wzrosły rdr o 37 proc., do 96 mln zł. Spółka zamknęła rok zyskiem netto na poziomie 5,2 mln zł (+18 proc. rdr). Warto także podkreślić fakt, że jak dotąd, w całej swej giełdowej historii, Sescom jeszcze nigdy nie pokazał straty netto na zakończenie kwartału.

„Sescom systematycznie zwiększa skalę działalności. Obecnie z usług firmy korzysta już ok. 150 stałych klientów w Europie, a liczba obsługiwanych obiektów wzrosła z 26 tys. w 2016 roku do ponad 31 tys. w 2017 roku" – mówił Sławomir Halbryt.

W kwietniu 2016 roku spółka poszerzyła działalność o serwis infrastruktury IT w obiektach sieciowych. W ubiegłym roku podpisała w Polsce nowe kontrakty serwisowe w sektorze bankowym oraz FMCG. Weszła też na kolejne rynki zagraniczne m.in. podpisała pierwszy stały kontrakt w Chorwacji.

„Silna pozycja w Europie Środkowo-Wschodniej jest dobrą podstawą dla dalszego rozwoju. Sescom zamierza teraz koncentrować się na Europie Zachodniej, w szczególności Wielkiej Brytanii, Francji oraz na rynku skandynawskim. Ważnym rynkiem pozostaną Niemcy, gdzie firma w dalszym ciągu zakłada wzmacnianie pozycji" - zapowiedział prezes.

„Mamy ambitne plany biznesowe. W 2020 roku Sescom chce być jednym z wiodących europejskich dostawców nowoczesnych rozwiązań FM. Chcemy być obecni na rynkach wszystkich krajów Europy Zachodniej" - dodawał.

Jesteśmy zatem świadkami pierwszego debiutu w tym roku na głównym parkiecie, w zeszłym roku było ich łącznie 15, z czego aż 7 to przenosiny z rynku alternatywnego. Z kolei na NewConnect niedawno weszło Brand24, które po rozczarowującym pierwszym tygodniu od debiutu osiąga postępujące wzrosty wyceny.