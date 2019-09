Recepty w smartfonie? Nowe funkcje aplikacji m-Obywatel

E-recepty w aplikacji mObywatel czy profil zaufany potwierdzany w przychodni – to tylko kilka najnowszych ułatwień dla pacjentów, które resort cyfryzacji przygotował wspólnie z ministerstwem zdrowia.

Nieco ponad rok temu w siedleckim Centrum Medyczno-Diagnostycznym ruszał pilotaż e-recept. Prawie 19 tysięcy lekarzy z blisko czterech tysięcy placówek leczniczych z 493 miast. Efekt? Ponad 8 milionów wystawionych e-recept. To najkrótsze podsumowanie pierwszego roku e-recepty.

- Każdego dnia do systemu e-zdrowie podłączają się kolejne jednostki i kolejni lekarzy, którzy testują możliwość wystawiania recept w formie elektronicznej – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Jak przekonywali w poniedziałek wiceministrowie zdrowia e-recepta to ułatwienia dla lekarzy, farmaceutów, ale przede wszystkim dla pacjentów. Dzięki aplikacji mObywatel e-receptę można mieć też w swoim telefonie.

- Wystarczy zainstalować i uruchomić aplikację – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Obecnie korzysta z niej niemal 350 tysięcy osób. Wciąż dodajemy tam nowe, wygodne dla użytkowników funkcjonalności. E-recepta jest jedną z nich – dodał szef MC.

Co zrobić, aby w swoim telefonie najpierw znaleźć elektroniczną receptę, a później ją zrealizować?

Ściągnij na swój telefon i zainstaluj naszą aplikację mObywatel. Znajdziesz ją w sklepach Google Play i App Store. Jest bezpłatna, oficjalna i bezpieczna. E-recepta w aplikacji mObywatel jest dostępna na smartfonach z systemem operacyjnym Android 6.0 wzwyż. Pracujemy nad tym, aby wkrótce to rozwiązanie było dostępne także dla właścicieli smartfonów z systemem iOS. Jeśli masz już ściągniętą i zainstalowaną aplikację, wybierz w niej kartę eRecepta. Będąc w aptece, wybierz którą e-receptę chcesz zrealizować. Pokaż farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie chcesz pokazywać ekranu telefonu, podaj numer PESEL (swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona) oraz kod spod e-recepty. Gotowe!

...i do przychodni

E-recepta to nie jedyny powód, dla którego każdy pacjent ze smartfonem powinien zainstalować sobie aplikację mObywatel. Dzięki zawartemu w niej odzwierciedleniu danych z dowodu osobistego możemy się nią też legitymować wszędzie tam, gdzie nie mamy obowiązku okazywać dowodu osobistego.

- Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej dołączają do placówek pocztowych, pociągów PKP Intercity i wielu innych miejsc, w których nie musimy legitymować się tradycyjnym dowodem osobistym. Wystarczy nam aplikacja mObywatel – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Wkrótce do ponad 22 tysięcy przychodni i szpitali trafią nasze naklejki "Tutaj możesz użyć aplikacji mObywatel". Wszystko po to, by informacja na ten temat dotarła do wszystkich pacjentów – dodał szef MC.

Więcej o aplikacji mObywatel Jeśli masz telefon z systemem operacyjnym Android w mObywatelu znajdziesz nie tylko e-receptę, ale i mTożsamość oraz mPojazd. Jeśli masz telefon z systemem iOS, znajdziesz tam mTożsamość, która bardzo się przydaje. Dzięki niej możesz się wylegitymować wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane okazanie dowodu osobistego lub paszportu, w tym w przychodni lekarskiej.

Historyczny pakiet

Legitymowanie się aplikacją mObywatel w placówkach POZ stało się możliwe dzięki przepisom tzw. pakietu e-zdrowie, które obowiązują od 7 września. To największy w historii pakiet zmian, których celem jest przyspieszenie informatyzacji systemu ochrony zdrowia.

- Na tych zmianach skorzystają wszyscy. Dzięki nowym regulacjom założenie profilu zaufanego (PZ) będzie jeszcze prostsze i tym samym więcej osób dostanie dostęp do e-usług, w tym do Internetowego Konta Pacjenta" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Jak to możliwe? Uprawnienia do potwierdzania profilu zyskają lekarze, pielęgniarki, czy położne podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzje w tym zakresie podejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Zauważalnym skutkiem takich zmian będzie większa liczba punktów potwierdzających PZ. Nowe powstaną w przychodniach lekarskich. Obecnie w całej Polsce działa ponad 1500 takich miejsc – dodał szef MC.

PZ to nie tylko klucz do e-usług administracji publicznej (m.in. do możliwości zgłoszenia online narodzin dziecka). To także m.in. jedyny sposób zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

IKP to internetowa aplikacja, w której możemy znaleźć m.in. swoje e-recepty, historię leczenia, e-skierowania i inne usługi związane ze zdrowiem.

Obecnie z profilu zaufanego korzysta ponad 4,2 miliona Polaków.

