Rating Polski w S&P bez zmian

W ramach ostatniego tegorocznego przeglądu ratingu, agencja S&P pozostawiła ocenę Polski na dotychczasowym poziomie.

Agencja S&P Global Ratings utrzymała rating polski w walucie zagranicznej na poziomie A-. Perspektywa ratingu jest stabilna. Takiego scenariusza oczekiwała znaczna większość ekonomistów. W momencie, w którym znana była już decyzja S&P, agencja Moody's nie opublikowała swojego komunikatu.

W uzasadnieniu decyzji S&P wskazano m.in., że zdaniem analityków agencji w tym roku PKB Polski wzrośnie o 4,3 proc. W dokumencie stwierdzono też, że przy prowadzonej przez rząd procyklicznej polityce, zastrzyk środków z budżetu odpowiadał będzie w 2019 i 2020 r. ponad 1,6 proc. PKB. Zdaniem S&P, stabilność finansowa powinna nadal się utrzymać, mimo potencjalnych kosztów związanych z niekorzystnym dla banków wyrokiem TSUE.

- Stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowanie czynników ryzyka związanych z niepewnością dotyczącą sytuacji zewnętrznej oraz powyborczej presji fiskalnej z postępującym doganianiem reszty UE – stwierdza S&P.

Agencja wymienia też warunki, pod spełnieniu których mogłaby rozważyć podniesienie polskiej noty (dopiero siódmej najwyższej z możliwych).

- Moglibyśmy podnieść rating, gdyby realny wzrost dochodu w Polsce przewyższał wzrost u partnerów handlowych i nie tworzył jednocześnie nierównowag; lub gdyby rząd generował nadwyżki w sektorze finansów publicznych, prowadzące do obniżenia poziomu zadłużenia. Rozważylibyśmy również podniesienie ratingu, gdyby PPK wzmocniły prywatne oszczędności i przyczyniły się do obniżenia zobowiązań rządu wobec starzejącej się populacji – dodano.

Z drugiej strony, polska ocena może zostać obniżona, jeżeli „kondycja finansów publicznych znacząco się pogorszy lub szybki wzrost płac pociągnie wzrost długu zagranicznego”.

Dwa tygodnie temu rating Polski na poziomie „A-„ bez zmian pozostawił Fitch Ratings. W tej agencji ocena Polski pozostaje bez zmian od 2007 roku.

Warto dodać, że w ostatnich latach ocena wypłacalności Polski zmieniała się tylko w S&P, który najpierw dokonał sensacyjnej obniżki (w styczniu 2016 roku), by następnie wycofać się z tej decyzji rok temu, podnosząc rating Polski do „A-”. To właśnie decyzje S&P przez ostatnie lata budziły w Polsce najwięcej kontrowersji. Także dlatego, że w największym stopniu odwoływały się do krajowej polityki.

Rating Polski w trzech głównych agencjach S&P Moody's Fitch AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 (p. stabilna) A A- (p. stabilna) A3 A- (p. stabilna) BBB+ (p. stabilna) Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC CCC- Caa3 CCC- źródło: Bankier.pl

Oceny agencji ratingowych mają duże znaczenie dla rynku obligacji skarbowych, który wycenia koszt obsługi polskiego długu publicznego. Część inwestorów instytucjonalnych wręcz musi kierować się notami wystawianymi przez trzy główne agencje ratingowe (S&P, Fitch i Moody’s), ponieważ są związani regulacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Dotyczy to na przykład banków, zakładów ubezpieczeń czy funduszy emerytalnych, którym w wielu przypadkach wolno kupować tylko obligacje o ratingu inwestycyjnym. Równocześnie dla zarządzających aktywami ocena agencji ma decydujące znaczenie – nie każdy ma czas analizować sytuację polityczno-gospodarczą u wszystkich emitentów.

Daty kolejnych przeglądów polskiego ratingu poznamy dopiero pod koniec grudnia. Oficjalny harmonogram ratingowy to skutek wymogów Komisji Europejskiej, która podczas apogeum kryzysu strefy euro zabroniła agencjom obniżania ratingów w dowolnym momencie. Teraz mogą dokonać zmiany ratingu państwa tylko w zapowiedzianych wcześniej dniach.

Planujemy kontynuację tematu

MZ